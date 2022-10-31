Простые продукты, которые избавят от запоров: что нужно включить в рацион

Запоры чаще всего связаны с малоподвижным образом жизни, определенными пищевыми привычками и даже употреблением медицинских препаратов. А еще такая проблема возникает у людей, которые употребляют много сладостей, соленой пищи и фастфуда.

Специалист отмечает, что разовый прием полезных продуктов при запоре поможет решить проблему ситуативно. И при постоянных запорах прием определенных продуктов должен стать ежедневной привычкой, чтобы улучшить работу кишечника в целом.

Оливковое масло и лимон

Самый простой и доступный способ - съешьте ложку оливкового масла и лимонного сока перед завтраком. Не превышайте эту дозу и принимайте не более одной чайной ложки в сутки.

Овсянка или хлеб из цельнозерновой пшеницы

В этих продуктах содержится клетчатка, которая имеет ключевое значение в борьбе с запорами. Самым лучшим вариантом станет овсяный или ржаной хлеб.

При замедленной работе кишечника стоит почаще на завтрак употреблять овсяную кашу.

Добавьте в апельсиновый сок алоэ вера

Сделайте сок из двух апельсинов - у вас должен получиться один небольшой стакан. Добавьте туда 1 чайную ложку геля алоэ вера.

Этот вариант категорически не подходит для людей, у которых есть проблемы с почками, диабет, проблемы с щитовидной железой, а также нельзя этот напиток пить беременным.

Кефир

В обычном кефире содержатся бактерии и дрожжи, которые создают фермент лактазы. Это фермент поглощает лактозу.

Если смешать немного кефира со свежими фруктами, то получится отличный завтрак, который поможет избежать запоров.

Фрукты

Еще один источник клетчатки - это фрукты. Готовьте простые салаты с разными видами фруктов и постарайтесь выбрать для такого блюда грушу, клубнику, черешню, ананас, киви, виноград и инжир.