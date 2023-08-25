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Реабилитация для украинцев - бесплатна. В НСЗУ объяснили, как ее можно пройти

Как бесплатно пройти реабилитацию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы имеет право на бесплатную реабилитацию по Программе медицинских гарантий. Ею могут воспользоваться как взрослые, так и дети. Существует два варианта - стационарная реабилитация и амбулаторная.

О том, когда и как ею можно воспользоваться, объясняет НСЗУ в Facebook.

Где есть заведения для бесплатной реабилитации

Бесплатную реабилитацию проводят учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь в амбулаторных условиях" или "Реабилитационная помощь в стационарных условиях". На сегодняшний день 422 заведения, из них 38 частных, имеют договор на реабилитационные пакеты.

Полный список заведений, а также их контакты и адреса можно узнать по этой ссылке. Для этого выберите вкладку "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий", в фильтрах в левом углу выберите область и населенный пункт, классификацию услуг и учреждение, которое предоставляет услугу.

Также можно позвонить на горячую линию по бесплатному номеру 16-77, чтобы оператор вам подсказал, где находится ближайшее к вам заведение.

Что нужно, чтобы пройти бесплатную реабилитацию

Основаниями для реабилитации на бесплатной основе в стационаре являются:

  • направление лечащего врача, в том числе врача физической и реабилитационной медицины
  • перевод из другого учреждения/клинического подразделения учреждения здравоохранения

Основаниями для амбулаторной реабилитации являются:

  • направление семейного врача
  • направление лечащего врача, в том числе врача физической и реабилитационной медицины

Более подробно об условиях предоставления услуг реабилитации можно ознакомиться по этой ссылке (см. пункты 38 и 40).

Также напомним, что украинцы могут бесплатно получить психологическую и психиатрическую помощь. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу.

В настоящее время более 10 тысяч семейных врачей, терапевтов, педиатров и медицинских сестер прошли специальную подготовку по ведению распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи.

"НСЗУ создали карту те, кто предоставляет психическую и психологическую  помощь. На карте вы можете выбрать регион, врача: семейного врача или врача-специалиста. А также адрес заведения и его контакты, где работают соответствующие врачи. Направление к врачу-психиатру не нужно", - заявил и.о. директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Денис Черный.

Просмотреть карту заведений можно на сайте НСЗУ.

 

Ранее мы писали о том, какие операции бесплатны в Украине.

Читайте также о том, что НСЗУ сделала важное объявление о бесплатном лечении украинцев.

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