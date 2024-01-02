Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу
Украинцы могут бесплатно получить медицинскую услугу по хирургическим вмешательствам.
Как ее получить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале НСЗУ.
Как получить новую услугу
В 2024 году пациентам, нуждающимся в оперативном вмешательстве, гарантирован комплекс необходимой медицинской помощи безвозмездно. Это также касается плановых операций.
Как сделать плановую операцию бесплатно:
- обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня", если речь идет о несложных операциях
- иметь е-направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом
- соблюдать правила медицинского учреждения, которое принимает пациентов для плановой операции
Помните: предоставлять квитанцию об уплате благотворительного взноса или приносить медикаменты по списку - не правило, а нарушение прав пациента.
Какие еще услуги входят в этот пакет
Перечень безвозмездных услуг при госпитализации с целью проведения операции:
- первичный обзор и определение маршрута
- все необходимые лабораторные и инструментальные исследования
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
- анестезия и осмотр анестезиологом перед операцией
- собственно хирургическая операция
- обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными средствами других программ
- интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях
- круглосуточный врачебный и медсестринский уход
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