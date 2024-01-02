Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу

Украинцы могут бесплатно получить медицинскую услугу по хирургическим вмешательствам.

Как ее получить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале НСЗУ.

Перечень безвозмездных услуг при госпитализации с целью проведения операции:

Помните: предоставлять квитанцию об уплате благотворительного взноса или приносить медикаменты по списку - не правило, а нарушение прав пациента.

В 2024 году пациентам, нуждающимся в оперативном вмешательстве, гарантирован комплекс необходимой медицинской помощи безвозмездно. Это также касается плановых операций.

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