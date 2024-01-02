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Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу

Украина, Вторник 02 января 2024 14:21
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Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу Как бесплатно сделать операцию (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы могут бесплатно получить медицинскую услугу по хирургическим вмешательствам.

Как ее получить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале НСЗУ.

Как получить новую услугу

В 2024 году пациентам, нуждающимся в оперативном вмешательстве, гарантирован комплекс необходимой медицинской помощи безвозмездно. Это также касается плановых операций.

Как сделать плановую операцию бесплатно:

  • обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня", если речь идет о несложных операциях
  • иметь е-направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом
  • соблюдать правила медицинского учреждения, которое принимает пациентов для плановой операции

Помните: предоставлять квитанцию об уплате благотворительного взноса или приносить медикаменты по списку - не правило, а нарушение прав пациента.

Какие еще услуги входят в этот пакет

Перечень безвозмездных услуг при госпитализации с целью проведения операции:

  • первичный обзор и определение маршрута
  • все необходимые лабораторные и инструментальные исследования
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • анестезия и осмотр анестезиологом перед операцией
  • собственно хирургическая операция
  • обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными средствами других программ
  • интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях
  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход

Раньше мы рассказывали, как помочь ребенку справиться со страхом, когда за окном взрывы.

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