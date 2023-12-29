Вот что обязательно нужно взять на прием к врачу: не все это делают
Если хотите, чтобы визит к специалисту был максимально эффективным и без лишних волнений, следует знать, как подготовиться. В частности, с собой следует иметь некоторые документы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.
Какую информацию собрать
Специалисты отметили, что перед тем, как идти к врачу, пациент должен собрать следующую информацию:
- симптомы
- обстоятельства
- список лекарств, которые принимаете
- есть ли хронические заболевания
Следует рассказывать врачу всю информацию, влияющую на ваше состояние здоровья. Также нужно быть честным с врачом, доверять ему и задавать вопросы. Именно это залог эффективного визита к врачу.
Что взять с собой
На визит необходимо взять следующие документы:
- паспорт
- результаты обследований
- лекарства, которые принимаете
Врач может спросить о перенесенных операциях и болезнях, аллергических реакциях, вредных привычках, образе жизни. Важно знать о непереносимости конкретных медицинских препаратов и сообщить об этом.
Женщинам нужно знать информацию о своем менструальном цикле, сколько длится и когда была последняя менструация. Следует ознакомиться с правилами подготовки к осмотру врачом-гинекологом.
Также не забудьте о гигиене. Выберите удобную и подходящую одежду. Вам нужно будет показать проблемное место врачу.
К тому же перед тем как открыть дверь кабинета врача - выключите звук мобильного телефона.
Ранее мы сообщали, что врач назвал 6 неожиданных признаков проблем с сердцем, которые многие игнорируют.
Также читайте, почему периодическое "прокапывание" не поможет избежать болезней.