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Вот что обязательно нужно взять на прием к врачу: не все это делают

Пятница 29 декабря 2023 09:29
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Вот что обязательно нужно взять на прием к врачу: не все это делают Что взять на прием к врачу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если хотите, чтобы визит к специалисту был максимально эффективным и без лишних волнений, следует знать, как подготовиться. В частности, с собой следует иметь некоторые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Какую информацию собрать

Специалисты отметили, что перед тем, как идти к врачу, пациент должен собрать следующую информацию:

  • симптомы
  • обстоятельства
  • список лекарств, которые принимаете
  • есть ли хронические заболевания

Следует рассказывать врачу всю информацию, влияющую на ваше состояние здоровья. Также нужно быть честным с врачом, доверять ему и задавать вопросы. Именно это залог эффективного визита к врачу.

Что взять с собой

На визит необходимо взять следующие документы:

  • паспорт
  • результаты обследований
  • лекарства, которые принимаете

Врач может спросить о перенесенных операциях и болезнях, аллергических реакциях, вредных привычках, образе жизни. Важно знать о непереносимости конкретных медицинских препаратов и сообщить об этом.

Женщинам нужно знать информацию о своем менструальном цикле, сколько длится и когда была последняя менструация. Следует ознакомиться с правилами подготовки к осмотру врачом-гинекологом.

Также не забудьте о гигиене. Выберите удобную и подходящую одежду. Вам нужно будет показать проблемное место врачу.

К тому же перед тем как открыть дверь кабинета врача - выключите звук мобильного телефона.

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