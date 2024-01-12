Украинцы массово переходят на украинский язык в соцсетях: данные исследования

За два года полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, украинцы все меньше стали использовать русский язык в соцсетях. С 2022 года жители Украины активно стали переходить с русского на украинский.

Как отмечают авторы исследования, язык играет ведущую роль в идентичности постсоветской Украины. Они отмечают, что многие украинцы свободно владеют как украинским, так и русским языками. При этом всего несколько лет назад украинский язык общения называли от 50 до 60% жителей страны.

После Майдана в 2013 году и аннексии Крыма в 2014 году все больше украинцы стали отказываться от использования русского языка.

Ученые решили изучить это развитие в исследовании и с помощью искусственного интеллекта и статистического анализа они изучили более 4 млн сообщений, сделанных украинскими пользователями соцсети Х.

Авторы исследования утверждают, что пользователи начали переходить с русского на украинский еще до полномасштабного вторжения, однако после начала войны эта тенденция резко усилилась.

Ученые считают, что такое изменение поведения пользователей стало политической реакцией на происходящее. Пользователи стремились дистанцироваться от России, потому массово стали переходить на украинский язык.