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Украинцы, временно находящиеся в Канаде, могут навсегда там остаться: как оформить визу

Как получить визу в Канаду навсегда (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Правительство Канады вводит новую программу поддержки для украинских семей. Согласно ей беженцы могут остаться в стране на постоянное проживание. Кроме того, другие члены одной семьи также могут приезжать в Канаду.

Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Какие условия для постоянного проживания в Канаде

Присоединиться к такой программе поддержки могут те, кто приехал в страну после полномасштабного вторжения России и хочет остаться в Канаде.

Чтобы получить на это право, граждане Украины должны проживать в Канаде со статусом временного резидента и иметь одного или нескольких членов семьи в Канаде.

К имеющим право относятся супруги, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, а также дети и внуки канадского гражданина или постоянного жителя Канады.

Украинцы, имеющие визу, смогут до 31 марта 2024 ездить в Канаду в рамках временных специальных мероприятий. Прием документов за границей закончился 15 июля, но украинцы все еще могут подавать документы на получение визы для временного проживания.

Получение визы бесплатное для украинцев.

По прибытии в Канаду временные жители могут подать заявку на продление на срок до трех лет. При этом важно иметь разрешения на обучение или работу.

Беженцы также получат доступ к получению жилья, изучению языка и помощи с трудоустройством.

Когда начнется программа

Старт программы поддержки запланирован на 23 октября 2023 года. До начала действия программы будет известно больше деталей.

Сейчас за обновлениями можно следить на сайте по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как украинцы за границей могут помочь внутренне перемещенным лицам.

Читайте также, что нельзя перевозить через границу.

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