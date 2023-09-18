Украинцы до сих пор ездят в Россию на автобусах. Как работает схема и почему перевозчиков не наказывают

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, некоторые бизнесмены до сих пор предлагают нашим гражданам ездить в страну-агрессор. При этом добраться до российских (или временно оккупированных) городов можно автобусом, а наказать перевозчиков - нет возможности.

Как работают "схемы" проезда в стан врага? Почему они до сих пор работают? Есть ли перспективы изменить ситуацию? Ответы на эти вопросы читайте в материале STYLER РБК-Украина ниже.

Позиция перевозчиков

Официально ни авиасообщения, ни железнодорожного или автобусного сообщения со страной-агрессором нет. На сайтах большинства официальных перевозчиков можно найти объявления о том, что "в связи с войной России против Украины рейсы в РФ не выполняются".

В то же время на самом деле из Украины до сих пор курсируют частные пассажирские перевозки в РФ - через страны Европы.

Скриншоты

"Схема" путешествия в РФ

Мы пообщались с одним из частных перевозчиков и он уточнил детали вероятной поездки.

Для того чтобы доехать из Киева в Москву, необходимо за три-четыре дня позвонить по телефону и забронировать место.

В зависимости от количества желающих и конкретной даты, можно попасть на рейс микроавтобуса, который будет вмещать 8 или 18 пассажиров.

Ходят подобные рейсы 3-4 раза в неделю и стоит такое "удовольствие" 280 евро (около 11 312 грн).

Тем, кто имеет только украинское гражданство, предлагают ехать по маршруту через Варшаву (Польша), а затем через Литву или Латвию (в зависимости от конкретного рейса). Никаких пересадок при этом не предполагается.

Если у вас есть, например, российское гражданство, можно выбирать рейс через Венгрию.

Из документов украинцам необходим только заграничный биометрический паспорт.

Путешествие в Москву из Киева продлится около полутора-двух суток (время зависит от очередей на границах). Перевозчик обещает регулярные остановки для отдыха и советует иметь при себе деньги в евро (или достаточное количество гривен на телефоне для проведения оплат через NFC-модуль).

В заключение путешественникам напоминают, что перед началом поездки следует проверить собственный телефон на предмет того, "нет ли в нем чего-то такого, что могло бы не понравиться пограничникам или властям".

Другие варианты

В целом, исходя из разных предложений в сети, стоимость поездки в РФ составляет от 250 до 400 евро (от 10 100 грн до 16 160 грн). Выехать можно через Польшу, Венгрию, страны Балтии (Литву, Латвию, Эстонию) или Белоруссию. Найти перевозчиков несложно, например, в Facebook.

Скриншоты

В разных группах чуть ли не ежедневно появляются объявления о возможности поездок в РФ (в частности в Москву) из Киева и других крупных городов Украины (областных центров).

Автобусы и микроавтобусы осуществляют рейсы в страну-агрессор регулярно. Они выезжают из украинских городов и доезжают до "пересадочной" точки (чаще всего - Варшавы).

Там пассажиры:

или переходят в другое транспортное средство, которое везет их через Беларусь, Венгрию, Литву, Латвию или Эстонию непосредственно к точке назначения (практически любому городу РФ)

или отдыхают и продолжают путешествие по указанному маршруту в том же самом транспортном средстве

Длиться такое путешествие может от нескольких суток и больше. Все зависит от очередей на границах, количества остановок для отдыха, количества пассажиров (которые могут приобщаться к путешествиям в других городах), конечного пункта поездки (расстояния до конкретного города в РФ).

В обратном направлении действует такая же "схема", только наоборот.

Что обещают "туристам"

В объявлениях в социальных сетях потенциальным путешественникам в РФ обещают обычно:

комфортабельные автобусы и микроавтобусы (до 50 мест)

кондиционер и зарядки для телефонов

скидки для детей

возможность перевозки животных

консультации по документам

сопровождение на протяжении всего пути

помощь с пересадкой (если таковая планируется)

отсутствие пешего перехода границы

грузовые перевозки ("передач", посылок) и т.д.

Для связи с перевозчиком наряду с украинскими номерами часто публикуют белорусские и российские контакты.

Предоплату перевозчики чаще всего не требуют. В некоторых объявлениях отмечается, что оплачивать поездку можно разной валютой (гривнами, долларами, евро или российскими рублями).

Почему не наказывают перевозчиков

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии для STYLER РБК-Украина объясняет, что никаких наказаний за перевозку граждан из Украины в РФ не предусмотрено.

Здесь речь идет только об "общественном осуждении".

"На самом деле никакой ответственности за это нет, потому что не существует ни одного транспортного оператора, который имеет лицензию и сам осуществляет вот такую перевозку людей непосредственно, например, из Киева в Москву", - отметил он.

По словам эксперта, чаще всего людей везут с пересадками. Из Киева в Варшаву, из Варшавы в Вильнюс, из Вильнюса - в Москву. При этом "цепочку" перевозки организовывает посредник.

"Единого оператора нет, конечно, в связи с тем, что было одобрено решение о расторжении любого сообщения (между Украиной и РФ, - Ред.). Поэтому, конечно, никто напрямую людей не возит. Все везут с вот такими пересадками… Человек, который это рекламирует, договорился с другими транспортными операторами и с их помощью организовывает таким образом проезд в пункт назначения в стране-агрессоре, или наоборот… Разные операторы, разные лицензии, разные юридические лица, занимающиеся этим бизнесом, и все", - подчеркнул Кравец.

По мнению юриста, когда перевозчик обещает "прямой" маршрут без пересадок, людей вводят в заблуждение.

"Я очень сомневаюсь, что автобус с украинскими номерами приезжает в страну-агрессор спокойно… Я думаю, что все равно люди пересаживаются в другой транспорт", - добавил он.

Можно ли изменить ситуацию

Эксперт считает, что эту ситуацию на самом деле никак изменить нельзя.

"Ни установить ответственность, ни запретить это (перевозки граждан из Украины в РФ, - Ред.) никак нельзя… Подобные перевозки не заблокируете. Какая разница. Человек все равно может ехать за границу", - заметил Кравец.

Он уточнил, что теоретически можно было бы установить уголовную ответственность за посещение РФ, однако на самом деле такой запрет будет нарушать очень большое количество нормативных актов, в том числе и Конституцию, и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

"Это никак не приведет к улучшению ситуации", - подытожил адвокат.

Следовательно, по сути, в этом вопросе действительно речь идет только об "общественном осуждении". В то же время, частные перевозчики получают доходы, сотрудничая с враждебными "бизнесменами".

Реакция властей

Не так давно заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заверил в своем сообщении на Facebook, что члены правительства уже начали реформирование отрасли международных пассажирских перевозок. Речь идет, прежде всего, об улучшении качества сервиса и услуг.

Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

Согласно решению профильной комиссии, уже было закрыто 280 международных автобусных маршрутов, из которых:

маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118

маршруты, ведущие в РФ - 140

маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики - 22

Деркач отметил, что верификация всех международных маршрутов позволит:

видеть реальную ситуацию с перевозками

планировать работу сервиса "єЧерга" (электронной очереди пересечения границы)

расширить рынок перевозок

Чиновник добавил, что после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет происходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории и не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют (тогда перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут).

В то же время о проверке частных перевозчиков, которые несмотря на войну возят граждан из Украины в РФ, пока не упоминается.