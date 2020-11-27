Пів України говорить російською: зірка Нацвідбору на Євробачення вляпалася у мовний скандал

Кіра Мазур (фото: facebook.com/kira.mazur.official)

Учасниця Нацвідбору на Євробачення Кіра Мазур обурила мережу своїм дописом про російську мову в Україні

Відома українська співачка, учасниця Нацвідбору на Євробачення 2019 Кіра Мазур (КiRA MAZUR) потрапила у скандал. Річ у тім, що артистка обурила мережу своїм дописом про російську мову в Україні.

Все почалося з того, що співачка днями опублікувала пост у Facebook російською мовою. Через це її розкритикували підписники, порівнявши з Ані Лорак, дуетом ANNA MARIA та іншими виконавицями з не проукраїнськими поглядами.

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Пізніше Мазур видалила пост. Натомість написала інший. Та він, як виявилося, не врятував ситуацію.

"Я розмовляю чотирма мовами. І я за мир у всьому світі. А ще я повністю всіма руками і ногами за Україну. Крим - український. Українська мова - державна. Донбас - Україна. Слава Україні! Але! У нашій "демократичній багатонаціональній та незалежній державі" гноблять вже всі і всіх. Тому й тріщить вона по швах, чого ворог і бажає. І замість того, щоб підтримувати один одного, не залежно хто ти і якою мовою розмовляєш, ми просто один одного знищуємо. Я вважаю, що до української мови потрібно привчати і мотивувати людей, а не змушувати! Тупо кидаючись на них з агресією і звинуваченнями - не вийде нічого хорошого. Російська мова - частина нашої історії, хочете ви того, чи ні. Це не добре і не погано - це просто факт! Пів України говорить російською. Так що ж ми з цією половиною зробимо!? Самі відправимо їх в Росію?" - написала Кіра.

Вона додала, що кому не подобається її позиція - той нехай відписується від її сторінок в соцмережах.

"Такого патріота як я - потрібно ще пошукати. Таку відверту і чесну людину - теж. Вже вибачте мене за мою скромність. Але комусь потрібен "імідж"... Для мене це = брехливість. Поняття "патріотизм" жахливо понівечене і віддає чимось мерзенним тепер. Коротше, я буду собою і мені наср*ти. Я писала, пишу і буду писати музику, пости і говорити на всіх мовах, на яких можу і хочу. Саме такі у мене уявлення про демократичну вільну країну", - резюмувала вона.

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Цікаво, що Кіра виконує пісні українською. А от у соціальних мережах пише різними мовами. Навіщо вона це робить - залишається загадкою для багатьох шанувальників її творчості.

Відписуюсь, нажаль…

Мені би стільки самовпевненості, як у вас

Ось бачите, у Вас чудово виходить! Так, нажаль половина українського суспільства у нашій країні русифіковані. Так, саме русифіковані, а не російськомовні. Це як хвороба, як інфекція, яку нам весь час (з часів чорної ради) намагались висвітлити, як даність історії. Нагадаю Вам, шановна Кіро, що це не наша, а насаджена нам мова. Насаджена насильно і проти волі. І демократія тут зовсім ні до чого.

Це допис відчаю. Раджу видалити цей допис, так само як ви видалили попередній російською. Не загострюйте конфлікт, не заганяйте себе в пляшку, не захищайте російську, яка вам не потрібна по-великому рахунку. Не "усугубляйте". Просто закрийте цю тему, не поводьтесь, як ображений підліток. Чим більше ви захищаєте російську, тим більше стягуєте на себе весь негатив, пов'язаний з цією мовою. Полиште це, видаліть допис, краще співайте - це у вас добре виходить.

От часом просто варто промовчати…

Дехто, правда, вважає, що співачка не зробила нічого поганого. І її позицію потрібно поважати.

"Поки співачка Кіра Мазур співає крутих українських пісень і популяризує українську культуру - я ваш адвокат! Як спілкуватись в особистому житті - особиста справа кожного. Але ж цієї теми не було б, якби ті кляті дописи були своєю мовою, згодні?" – написала одна з шанувальниць артистки.

КiRA MAZUR на Національному відборі на Євробачення 2019

Раніше ми писали, що Віктор Павлік підтримав дует ANNA MARIA і "підірвав" мережу.