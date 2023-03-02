Автоизобретатель продает уникальный внедорожник-гигант, чтобы помочь ВСУ (видео)
Автомастер и изобретатель из Збаража Юрий Кордупель создал уникальный внедорожник на базе грузовика ГАЗ-66 с мотором от "Mercedes", и машина-гигант получила название "Украина". Сейчас конструктор решил продать свое творение, чтобы помочь бойцам на фронте.
Об этом передает "Файне місто".
Вот какие характеристики авто
Машина сделана на базе среднетоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 ГАЗ-66: рама, мосты, элементы кабины. Мотор - Mercedes-Benz 4.2 дизель.
Все остальное разрабатывали и подбирали, а салон ему помогал делать отец. Кордупель рассказал про наличие стеклоподъемников, про камеры переднего и заднего вида.
Делал автомобиль мужчина почти три года. Весит внедорожник 4,5 тонны, салон рассчитан на семь человек. Как горючее пан Юрий использует солярку.
"Мотор здесь надежен и экономичен. Силы хватает. Была ситуация, когда зимой вытаскивал карету "скорой помощи" из снега. Ездили в Карпаты к водопаду Гук, тоже все было засыпано снегом, но мы проехали. Она проедет куда угодно, ведь это вездеход", - описывает он проходимость транспорта.
Мастер также отмечает, что это авто "для комфорта". И если бы не полномасштабное вторжение РФ, то свое изобретение и не подумал бы продавать.
Вот такой внедорожник "Украина" смастерил Юрий Кордупель из Збаража (фото: fainemisto.tv)
Продажа и помощь военным
Оценил уникальный внедорожник собственной разработки Кордупель в 50 тысяч долларов, а себестоимость машины составляет 26 тысяч.
Мужчина на средства от продажи авто хочет помочь товарищам купить 3 джипа на армию.
"Потому что у меня товарищи, которые со мной работали, пошли в ВСУ. Я обещал им купить авто, когда продам эту, чтобы им помочь... Честно скажу, мне не жалко денег - это пойдет на тех ребят, что я их знаю, им нужно. У нас есть конкретно люди, которым нужно помочь. Все ради них, ведь это всего лишь железо, а там ребята", - сказал мастер.
Пан Юрий увлекается автомобилями с детства, и свой первый трехколесный транспорт смастерил, учась в школе в 7 классе.
К мастеру обращаются для ремонта и консультаций, мужчина также ведет свой YouTube-канал и страничку в TikTok, где делится информацией для автолюбителей.
Добавим, что пан Юрий помогает защитникам Украины не в первый раз. Так, ранее с коллегами он разработал и изготовил первый в мире прицеп к зенитной установке. Изобретатель рассказал, что с него отдали на фронт двигатель, колеса и запчасти.
Видео: автоизобретатель из Збаража продает уникальный внедорожник "Украина", чтобы помочь воинам ВСУ на фронте
Ранее мы писали, что украинский мастер создал невероятный "автомобиль-стелс" для устрашения врагов.
Напомним также, что в конце 2021-го украинский дизайнер McLaren представил проект электромобиля, вдохновленный Ан-225 "Мрия".