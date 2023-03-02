Автоизобретатель продает уникальный внедорожник-гигант, чтобы помочь ВСУ (видео)

Автомастер и изобретатель из Збаража Юрий Кордупель создал уникальный внедорожник на базе грузовика ГАЗ-66 с мотором от "Mercedes", и машина-гигант получила название "Украина". Сейчас конструктор решил продать свое творение, чтобы помочь бойцам на фронте.

Вот какие характеристики авто

Машина сделана на базе среднетоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 ГАЗ-66: рама, мосты, элементы кабины. Мотор - Mercedes-Benz 4.2 дизель.

Все остальное разрабатывали и подбирали, а салон ему помогал делать отец. Кордупель рассказал про наличие стеклоподъемников, про камеры переднего и заднего вида.

Делал автомобиль мужчина почти три года. Весит внедорожник 4,5 тонны, салон рассчитан на семь человек. Как горючее пан Юрий использует солярку.

"Мотор здесь надежен и экономичен. Силы хватает. Была ситуация, когда зимой вытаскивал карету "скорой помощи" из снега. Ездили в Карпаты к водопаду Гук, тоже все было засыпано снегом, но мы проехали. Она проедет куда угодно, ведь это вездеход", - описывает он проходимость транспорта.

Мастер также отмечает, что это авто "для комфорта". И если бы не полномасштабное вторжение РФ, то свое изобретение и не подумал бы продавать.

Вот такой внедорожник "Украина" смастерил Юрий Кордупель из Збаража (фото: fainemisto.tv)

Продажа и помощь военным

Оценил уникальный внедорожник собственной разработки Кордупель в 50 тысяч долларов, а себестоимость машины составляет 26 тысяч.

Мужчина на средства от продажи авто хочет помочь товарищам купить 3 джипа на армию.

"Потому что у меня товарищи, которые со мной работали, пошли в ВСУ. Я обещал им купить авто, когда продам эту, чтобы им помочь... Честно скажу, мне не жалко денег - это пойдет на тех ребят, что я их знаю, им нужно. У нас есть конкретно люди, которым нужно помочь. Все ради них, ведь это всего лишь железо, а там ребята", - сказал мастер.

Пан Юрий увлекается автомобилями с детства, и свой первый трехколесный транспорт смастерил, учась в школе в 7 классе.

К мастеру обращаются для ремонта и консультаций, мужчина также ведет свой YouTube-канал и страничку в TikTok, где делится информацией для автолюбителей.

Добавим, что пан Юрий помогает защитникам Украины не в первый раз. Так, ранее с коллегами он разработал и изготовил первый в мире прицеп к зенитной установке. Изобретатель рассказал, что с него отдали на фронт двигатель, колеса и запчасти.

Видео: автоизобретатель из Збаража продает уникальный внедорожник "Украина", чтобы помочь воинам ВСУ на фронте