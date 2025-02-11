Украинский стартап EYA "дарит" голос тем, кто не может говорить: как работает технология

В мире технологий появляется все больше решений, призванных облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Украинский стартап EYA разработал уникальное приложение, которое дает возможность общаться тем, кто не может говорить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз EYA.
Коммуникация - это базовое право человека. Однако миллионы людей лишены его: дети с инвалидностью, люди после инсульта, военные, получившие ранения.
Существующие решения для альтернативной коммуникации стоят дорого - специализированные устройства обходятся в 15 000 евро за возможность сказать "привет" или "я тебя люблю".
За последние четыре года в Украине всего 10 детей из тысяч нуждающихся получили такие устройства.
Но даже самые дорогие технологии имеют те же недостатки, что и стандартные приложения: процесс общения остается медленным и неестественным. Чтобы выразить простое желание, ребенку приходится тратить минуты на поиск нужных слов.
Именно поэтому украинская команда разработчиков создала инновационное приложение для альтернативной коммуникации, которое стремится решить эти проблемы.
Этот инструмент использует персонализированный подход к коммуникации.
Большинство современных решений требуют, чтобы ребенок сам искал нужные слова, выбирая карточки на экране (руками или с помощью взгляда). Чтобы составить предложение, приходится листать, искать, снова листать и так далее.
В данном случае система анализирует контекст общения - предыдущие разговоры, время суток, местоположение, тему диалога - и предлагает наиболее релевантные слова. Это значительно ускоряет процесс коммуникации.
Кроме того, совместно с украинскими партнерами планируется использование профессионального синтеза речи, чтобы детские голоса звучали естественно.
Помимо основной функции общения, разработчики хотят адаптировать систему под учебные программы, чтобы ее можно было легко применять в школах и университетах. Это позволит большему числу детей учиться, развиваться и интегрироваться в общество.
Так создается по-настоящему инклюзивная среда, от чего выигрывают все.
Альтернативные источники коммуникации (АДК) помогают социализировать ребенка, способствуют его развитию и адаптации.
Украинская инициатива делает упор не только на технологическое решение, но и на просветительскую работу. Создатели хотят показать, как можно начать общаться и учиться, используя доступные инновации.
Это поможет тысячам семей наладить коммуникацию со своими детьми.
Для людей, которые не могут управлять руками, управление взглядом — жизненно важная функция.
Сегодня специализированные устройства для таких пользователей стоят около 15 000 евро, и за последние четыре года только 10 украинских детей получили их при поддержке UNICEF.
Теперь, благодаря iOS 18, эта технология становится доступной для всех, открывая новые возможности для общения и социализации.
Напомним, что в Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом.
А еще мы писали, что европейский стартап будет использовать роботов для восстановления украинских городов.