Украинский стартап EYA "дарит" голос тем, кто не может говорить: как работает технология

Какую проблему пытается решить стартап?

Коммуникация - это базовое право человека. Однако миллионы людей лишены его: дети с инвалидностью, люди после инсульта, военные, получившие ранения.

Существующие решения для альтернативной коммуникации стоят дорого - специализированные устройства обходятся в 15 000 евро за возможность сказать "привет" или "я тебя люблю".

За последние четыре года в Украине всего 10 детей из тысяч нуждающихся получили такие устройства.

Но даже самые дорогие технологии имеют те же недостатки, что и стандартные приложения: процесс общения остается медленным и неестественным. Чтобы выразить простое желание, ребенку приходится тратить минуты на поиск нужных слов.

Именно поэтому украинская команда разработчиков создала инновационное приложение для альтернативной коммуникации, которое стремится решить эти проблемы.

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В чем основное отличие подхода EYA от традиционных решений?

Этот инструмент использует персонализированный подход к коммуникации.

Большинство современных решений требуют, чтобы ребенок сам искал нужные слова, выбирая карточки на экране (руками или с помощью взгляда). Чтобы составить предложение, приходится листать, искать, снова листать и так далее.

В данном случае система анализирует контекст общения - предыдущие разговоры, время суток, местоположение, тему диалога - и предлагает наиболее релевантные слова. Это значительно ускоряет процесс коммуникации.

Кроме того, совместно с украинскими партнерами планируется использование профессионального синтеза речи, чтобы детские голоса звучали естественно.

Помимо основной функции общения, разработчики хотят адаптировать систему под учебные программы, чтобы ее можно было легко применять в школах и университетах. Это позволит большему числу детей учиться, развиваться и интегрироваться в общество.

Так создается по-настоящему инклюзивная среда, от чего выигрывают все.

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Как EYA может изменить жизнь людей с ограниченными возможностями?

Альтернативные источники коммуникации (АДК) помогают социализировать ребенка, способствуют его развитию и адаптации.

Украинская инициатива делает упор не только на технологическое решение, но и на просветительскую работу. Создатели хотят показать, как можно начать общаться и учиться, используя доступные инновации.

Это поможет тысячам семей наладить коммуникацию со своими детьми.

Как поддержка управления взглядом в iOS 18 помогает пользователям с ограниченными возможностями?

Для людей, которые не могут управлять руками, управление взглядом — жизненно важная функция.

Сегодня специализированные устройства для таких пользователей стоят около 15 000 евро, и за последние четыре года только 10 украинских детей получили их при поддержке UNICEF.

Теперь, благодаря iOS 18, эта технология становится доступной для всех, открывая новые возможности для общения и социализации.

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