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Украинский стартап EYA "дарит" голос тем, кто не может говорить: как работает технология

Украинское приложение EYA помогает людям с ограниченными возможностями быть услышанными (фото: EYA)
Автор: Павел Колесник

В мире технологий появляется все больше решений, призванных облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Украинский стартап EYA разработал уникальное приложение, которое дает возможность общаться тем, кто не может говорить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз EYA.

Какую проблему пытается решить стартап? 

Коммуникация - это базовое право человека. Однако миллионы людей лишены его: дети с инвалидностью, люди после инсульта, военные, получившие ранения. 

Существующие решения для альтернативной коммуникации стоят дорого - специализированные устройства обходятся в 15 000 евро за возможность сказать "привет" или "я тебя люблю". 

За последние четыре года в Украине всего 10 детей из тысяч нуждающихся получили такие устройства. 

Но даже самые дорогие технологии имеют те же недостатки, что и стандартные приложения: процесс общения остается медленным и неестественным. Чтобы выразить простое желание, ребенку приходится тратить минуты на поиск нужных слов. 

Именно поэтому украинская команда разработчиков создала инновационное приложение для альтернативной коммуникации, которое стремится решить эти проблемы. 

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В чем основное отличие подхода EYA от традиционных решений? 

Этот инструмент использует персонализированный подход к коммуникации. 

Большинство современных решений требуют, чтобы ребенок сам искал нужные слова, выбирая карточки на экране (руками или с помощью взгляда). Чтобы составить предложение, приходится листать, искать, снова листать и так далее. 

В данном случае система анализирует контекст общения - предыдущие разговоры, время суток, местоположение, тему диалога - и предлагает наиболее релевантные слова. Это значительно ускоряет процесс коммуникации. 

Кроме того, совместно с украинскими партнерами планируется использование профессионального синтеза речи, чтобы детские голоса звучали естественно. 

Помимо основной функции общения, разработчики хотят адаптировать систему под учебные программы, чтобы ее можно было легко применять в школах и университетах. Это позволит большему числу детей учиться, развиваться и интегрироваться в общество. 

Так создается по-настоящему инклюзивная среда, от чего выигрывают все.

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Как EYA может изменить жизнь людей с ограниченными возможностями? 

Альтернативные источники коммуникации (АДК) помогают социализировать ребенка, способствуют его развитию и адаптации. 

Украинская инициатива делает упор не только на технологическое решение, но и на просветительскую работу. Создатели хотят показать, как можно начать общаться и учиться, используя доступные инновации. 

Это поможет тысячам семей наладить коммуникацию со своими детьми. 

Как поддержка управления взглядом в iOS 18 помогает пользователям с ограниченными возможностями? 

Для людей, которые не могут управлять руками, управление взглядом — жизненно важная функция. 

Сегодня специализированные устройства для таких пользователей стоят около 15 000 евро, и за последние четыре года только 10 украинских детей получили их при поддержке UNICEF. 

Теперь, благодаря iOS 18, эта технология становится доступной для всех, открывая новые возможности для общения и социализации.

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Напомним, что в Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом.

А еще мы писали, что европейский стартап будет использовать роботов для восстановления украинских городов.

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Приложение