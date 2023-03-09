Украинский режиссер Голубков cнял клип для россиянки Клавы Коки, которая поддерживает войну: что известно

Снял клип для фанатки "русского мира"?

Несколько дней назад российская певица Клава Кока выпустила новый клип к песне "Замуж". Режиссером этой работы указан некий Макс Ирман, однако никакой информации о нем нет.

А чуть позже актер Сергей Главчев, который снимался в этом клипе, разместил фотографию со съемочной площадки, где можно заметить украинского режиссера Тараса Голубкова.

Более того, актер указал, что режиссер Тарас снимал клип для певицы, которая поддержала войну в Украине. Позже он отредактировал публикацию и эту информацию.

Однако известно, что Кока еще до полномасштабного вторжения выступала во временно оккупированном Крыму и в оккупированной части Донецкой области.

Есть и другое подтверждение - видео. О Клаве Коке местные журналисты снимали сюжет и в кадр попал режиссер, который внешне очень похож именно на Тараса Голубкова.

Сам Голубков на официальный запрос от "Музвара" не отвечает, но информацию о том, что он стал режиссером для клипа российской певицы подтвердил человек из окружения Тараса.

Кто такой Тарас Голубков

Украинский режиссер и клипмейкер, до войны жил и работал в Киеве. Окончил Киевскую Академию Медиа искусств, где в последствии стал преподавать студентам. Получил несколько премий за свои работы, в том числе "Креатив года" от Music Box.

Фото: instagram.com/tarasgolubkov

Более 10 лет Голубков снимал клипы для звезд. Прославился благодаря работам для MONATIK, Скрябина, Артема Пивоварова, Melovin, Златы Огневич. Судя по Instagram режиссера, его последней работой в Украине стал клип для Ивана Дорна. Его авторству принадлежит клип "Дельфины" Скрябина.

До полномасштабного вторжения России он также работал с российскими музыкантами. После начала войны - выехал из Украины и по последним данным - жил в Париже.

Минкульт в комментарии сайту KP.UA подтвердил, что предоставил разрешение на временный выезд для украинского режиссера Тараса Голубкова с 14 по 30 ноября 2022 года. Голубков попросил разрешение на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary, а на самом деле поехал в Москву снимать клипы российским артистам.

– Предоставляли разрешение на выезд с 14 по 30 ноября прошлого года, – сказали в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры заверило, что Голубков предоставил все подтверждающие документы для данной поездки. Также нам предоставили сопровождающий текст самого режиссера, которым он объяснял важность своей "миссии" за границей.