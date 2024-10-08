Украинский пиксель – это граница между цивилизацией и безумием: история певицы Рудницкой в музее "Голоса мирных"
В 2014 году ее дядя пошел служить в "Айдаре" и погиб под Луганском. Она не смогла провести его в последний путь, поэтому в день похорон сдала кровь, присоединившись к его памяти, а сразу после похорон уехала в свою первую волонтерскую поездку на фронт. История известной певицы Анжелики Рудницкой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Вторжение РФ в 2022 году не стало для нее неожиданностью. Но ведь она к нему и не готовилась. Накануне отправилась в Ровно на встречу одноклассников, взяв с собой только телефон и документы. Там пришлось остаться на несколько месяцев до освобождения Киевщины.
"Прежде всего, мы убрали подвал. Чуть позже стали плести маскировочные сетки для армии. Я брала ткань и думала: вот это было шифоновое платье, а вот роскошное пальто, но они не надо сейчас, потому что война. Все клочки, как человеческие жизни, переплетались в этой сетке", - рассказывает Анжелика.
Певица не прекращает помогать армии и волонтерить – есть множество способов быть полезным стране. И ни на миг не сомневается в победе Украины.
Я очень хочу, чтобы мои друзья, которые потеряли свои дома, вернулись домой. ю в Родину", - говорит Анжелика.
Певица уверена: украинский пиксель сейчас как граница между нормальным миром и сумасшедшим. И каждый человек должен четко осознавать, на какой он стороне. Рассказ Анжелики Рудницкой из первых уст вы найдете здесь.
История Анжелики вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.