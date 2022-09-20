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Украинский параолимпиец рассказал музею "Голоса мирных", как сумел уехать из Мариуполя

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 13:36
Украинский параолимпиец рассказал музею "Голоса мирных", как сумел уехать из Мариуполя Фото: украинский параолимпиец рассказал музею "Голоса мирных", как сумел уехать из Мариуполя (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В первые дни войны Александр Комаров - паралимпиец, чемпион мира и Европы по плаванию - помогал людям, покупал продукты и передавал в хранилища. Когда Мариуполь уже непрерывно бомбили, он с семьей смог уехать. На следующий день в их дом попало две ракеты.

Свою историю чемпион доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Да, 24 февраля Александра разбудила жена. Сказала: "Началось". Было шесть утра. День и ночь провели дома, а на следующее утро поехали к родителям Комарова в частный дом. Тогда казалось, что все скоро кончится.

"Сначала уезжать из города не собирались. Думали, что нападение закончится через несколько дней, что это просто эскалация. Но с каждым днем становилось все жарче, нас отрезали от новостей, от света, выключили газ, закончилась вода. Мы якобы оказались в каменном веке", - рассказывает Александр.

В первую неделю, пока была связь, он помогал с продуктами жителям, которых эвакуировали в центр города. Когда связь исчезла, уже не выходила из дома. 6 марта ночью семья услышала гул самолета и увидела в окна вспышки. Вскоре Мариуполь начали бомбить круглосуточно.

"10 марта бомба упала в 30-40 метрах от нашего дома. Завалило моего друга и его бабушку, она погибла. Потом самолет ударил по соседней улице, там тоже погибли люди", - вспоминает Александр.

Семья спортсмена собралась в комнате в центре дома. В подвал не шли, чтобы не завалило, как соседей. Вокруг дома поставили железные листы, заложили окна подушками. 7 марта попытались уехать, но эвакуацию из города отменили. Попытку повторили через неделю, узнав о "зеленом коридоре".

Александр и его семья смогли влиться в колонну машин и вырваться из Мариуполя. Отец с ними не уехал. На следующий день в ту комнату, где все жили, прилетела ракета. Дом сгорел через 20 минут. К счастью, папы спасли соседи.

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 35 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

- напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

- воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

- посетите портал музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001

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