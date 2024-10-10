В украинском языке есть 10 вариантов слова "душніла": как можно сказать интереснее

Молодежный сленг тесно переплетается с разговорным языком взрослых. Однако есть такие слова, которые для старшего поколения удивительны, особенно если в украинском языке есть интересные соответствия. Например, к слову "душніла".

Какое значение имеет это слово и какие более интересные и яркие соответствия на украинском языке можно использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Словотвір ".

Значение слова

Молодежь слово "душніла" использует очень часто. Преимущественно так называют людей, которые слишком много времени уделяют объяснению чего-то, постоянно цепляются и являются чрезмерными педантами.

Происходит это слово от глагола "душити", поскольку "душніла" будто душит своими скучными, неинтересными или даже оскорбительными комментариями. В общем, это слово имеет достаточно негативное значение, но не является нецензурным.

Согласно словарям, "душніла" - это постный, неинтересный и скучный в общении человек, постоянно к чему-то придирающийся. Такой приторный педант, от чьих пресных комментариев становится скучно и неинтересно.

Это слово преимущественно используется в разговорной речи, в онлайн общении и социальных сетях.

Например, кто-то незнакомый в каждом комментарии вас дергает и придирается к каким-то мелочным деталям или словам. Именно такому человеку и можно ответить, что он "душніла".

Соответствия к слову "душніла"

А как еще можно назвать такого человека:

Нудій - надоедливо жаловаться, сетовать ныть.

"А випито скільки?! А поїдено з колгоспної комори скільки?! А воно ж, мабуть, і ревізія буде! - нудив комірник" (Остап Вишня).

Нудило - не ходит, а нудить миром

Придирок - придирается ко всему

Нудьгар

Скиглий - от "скиглить"

Нудик - то же, что и "нудій"

Нудяр

Зануда

Пріснище - производное от прилагательных "прісний/пісний", лишен интереса, живости, остроты, привлекательности.

Млосний

Кисляй - имеет кислое выражение лица почти постоянно.

Слова расположены в порядке от наиболее употребляемых к наименее употребляемым в современном украинском языке.