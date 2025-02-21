Украинский комик-эмигрант Антон Лирник стал врагом России: что известно

Получение статуса "иностранного агента" усложнит или вообще сделает невозможным в дальнейшем для Лирника любую деятельность на российской территории, где до 2022 года он часто выступал вместе с другим экс-украинским комиком Андреем Молочным.

Сам Лирник отреагировал на то, что его внесли в список "иноагентов", публикацией в Facebook, где обратился к российским "чиновникам-идиотам".

"Я по паспорту иноагент изначально. Но спасибо за признание моей работы", - написал Антон, опубликовав фото с паспортом Украины. Антон Лирник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Напомним, что Антон Лирник получил широкую известность как участник популярного юмористического проекта "Дуэт имени Чехова" в Comedy Club Ukraine.

Впоследствии дуэт Лирника и Молочного активно гастролировал в России, участвуя в различных телевизионных проектах и развлекательных шоу, постепенно увеличивая свое присутствие в российском медийном пространстве.

Даже после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году, Лирник продолжил выступать и работать в России, что вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. При этом он снимался и в украинских шоу, в частности был звездным судьей одного из сезонов "Лиги смеха".

В 2022 году Лирник обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с публичной просьбой "содействия эвакуации" жителей Волновахи - города, который оказался под жестокими обстрелами российской армии и был почти полностью разрушен. Однако в своем обращении комик назвал Путина "Владимиром Владимировичем", что для многих прозвучало как неприемлемое признание легитимности российского руководства во время агрессии против Украины.

Впоследствии актер переехал в Турцию, где, судя по всему, находится и сейчас. При этом он ездит с выступлениями по разным городам Европы, выступая на русском языке. Антон Лирник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Добавим, что вместе с Лирником в обновленный список "иноагентов" попали также российские журналисты, блогеры и писатели, среди которых Жанна Агалакова, Илья Азар, Рустем Адагамов и Елизавета Александрова-Зорина. Все они, по мнению российских властей, осуществляют деятельность, "противоречащую интересам Российской Федерации", или получают "иностранное финансирование".