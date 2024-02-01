Украинский генерал признался, могут ли FPV-дроны перекрыть нехватку артиллерийских запасов

На фоне так называемого снарядного голода - ощутимого дефицита боеприпасов в украинской армии, некоторые задумываются над тем, смогут ли FPV-дроны перекрыть недостаток артиллерийских запасов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Espreso.TV рассказывает, что думает об этом генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко - реально ли заменить артиллерию дронами.

Могут ли FPV-дроны заменить артиллерию

Дмитрий Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, который занимается отрядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно он стал гостем программы "Коментар" и рассказал, что Украина существенно преобладает над РФ в эффективности применения дронов.

По его словам, полностью заменить артиллерию дронами невозможно, ведь у артиллерии - совсем другие задачи (создание заградительного огня, остановка наступления противника и т.п.), с большинством которых FPV-дроны не справятся.

В то же время ныне дроны действительно частично перекрывают нехватку боеприпасов, а также эффективно выполняют задачи на небольшом расстоянии до противника.

"Преимущество дронов над артиллерией - в возможности оператора видеть, куда он попадает", - объяснил эксперт.

Что в Украине с массовым производством дронов

В последнее время все больше украинцев начинают учиться собирать FPV-дроны своими силами. Марченко уточнил, что в настоящее время есть несколько предприятий, которые разрабатывают и предоставляют запчасти для БПЛА.

В то же время для массовости, по мнению военного, нужна государственная программа, которая бы поддержала этих производителей.

"Чтобы мы могли частично снизить нашу зависимость от запчастей из Китая", - пояснил генерал.

Он отметил, что не уменьшилась потребность украинских военных и в разведывательных дронах. Но этот тип БПЛА "частично закрывается на средства государства" - началась закупка их на государственном уровне.

"Да и по времени использования они (разведывательные БПЛА, - Ред.) несколько "дольше", тогда как FPV - одноразовые. FPV-дрон летит только в одну сторону. Поэтому и покупать его нужно в значительно больших масштабах", - подчеркнул Марченко.

Почему ВСУ нужны FPV-дроны

Управление FPV-дронами осуществляется с помощью функции "вид от первого лица" (на английском аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View).

Речь идет о возможности передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.

То есть оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг с помощью специальных очков - будто он сидит внутри самого летательного аппарата (подобно пилоту).

Применение FPV-дронов в войне против российских захватчиков существенно помогает Вооруженным силам - сохраняет жизнь наших военных и позволяет прицельно уничтожать врага и дорогостоящую вражескую технику.