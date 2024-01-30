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Зеленский назвал количество ракет и дронов, выпущенных РФ по Украине с начала года

Украина, Вторник 30 января 2024 14:38
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Зеленский назвал количество ракет и дронов, выпущенных РФ по Украине с начала года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала 2024 года российские террористы выпустили по территории Украины более 330 ракет разных типов и около 600 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле - от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

"Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор нужно победить - это достижимо", - отметил глава государства.

Атака РФ по Украине 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.

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