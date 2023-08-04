Украинский артист-звезда Киевского метро растрогал новой песней (видео)

Украинский музыкант YARON выпустил лирик-видео на новую песню "Мисливець за правдою", в которой пытается найти мотивацию для движения вперед. Композиция стала третьим синглом из нового альбома музыканта, релиз которого запланирован на конец лета.

Что известно о звезде и его творении - в материале Styler далее.

Кто такой YARON

YARON - это сольный проект Ярона Муравьева, украинского хип-хоп артиста и основателя арт-комьюнити "Промінь".

Киевлянам музыкант хорошо запомнился своими выступлениями в столичном метро в марте 2022 года. Тогда, чтобы отвлечь скрывавшихся от массированных ракетных обстрелов людей, Ярон вместе с друзьями-музыкантами играл для них на виолончели.

"Мисливець за правдою" - песня-посвящение

В своей новой песне YARON необычно подходит к созданию музыки вместо классического хип-хопа, пробуя себя на территории ретро-звука.

"Мисливець за правдою" - это посвящение всем тем, кто не может успокоиться, пока не достанется по существу. Это призыв делать то, что можешь даже тогда, когда кажется, что в этом нет смысла. Вера в себя, в свой путь и выбор, и уверенность обязательно принесут результат", - признается артист.

Песня "Мисливець за правдою" войдет в новый альбом музыканта "Куди зник митець?", релиз которого запланирован на конец лета 2023 года. Альбом будет включать восемь композиций, которые вместе составят историю о поиске творческого "я" в турбулентные времена.

В июне музыкант представил песни "Це ж було" и "Контекст", которые также войдут в альбом.

Интересные факты об артисте, о которых вы могли не знать

Ярон родился в Киеве, окончил Киевский музыкальный лицей им. Н. Лысенко по классу виолончели. Высшее образование получил в Киевском университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2017 году Ярон Муравьев выступал в составе дуэта Artordogs, основанного вместе с Иваном Новиковым. Дуэт выпустил несколько синглов, давал концерты в Киеве, Одессе и Тель-Авиве. В 2021 году музыканты приостановили деятельность проекта.

Ярон Муравьев (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

Сольный проект YARON начал в 2021 году с релиза миниальбома Pole-Pole, созданного во время многомесячного путешествия по Танзании. Песни в альбом он записал с местными музыкантами в студии Стоун-Тауна и Музыкальной академии Занзибара.

В 2022 году Ярон основал арт-фестиваль "Промінь", для которого объединил молодых украинских художников-новаторов. События фестиваля проходят в разных локациях Киева - музеях, книжных магазинах, частных квартирах и больших сценах. В 2023 об арт-вечеринках "Промінь" писали The New York Times и Le Monde.

Ныне музыкант принимает участие в волонтерской инициативе "Юрба", участники которой убирают завалы разрушенных домов и помогают пострадавшим жителям Киевской области.

Слушать песню "Мисливець за правдою" можно на музыкальных платформах: https://bfan.link/mislivec