Украинский актер назвал человека, которым должен гордиться каждый из нас

Лесь Курбас - гениальный режиссер и реформатор украинского театра - историческая фигура, которой должен гордиться каждый украинец сегодня.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал актер Максим Рягин, известный своей ролью в сериале "Кохання та полум'я" на СТБ.
Комментируя свое участие в проекте "Будинок "СЛОВО", посвященном выдающимся деятелям украинской культуры, Рягин заявил, что для него именно Курбас является величайшей исторической фигурой Украины.
"Это настоящий гений, который внес огромный вклад в развитие украинского театра. Во времена тотального давления со стороны власти, несмотря на все препятствия, он создавал и поддерживал украинское искусство, за что, к сожалению, и был расстрелян", - сказал он.
Максим подчеркнул, что именно несгибаемое мужество и преданность украинской культуре, которые демонстрировал Курбас в эпоху советского тоталитарного режима, делают его фигуру особенно важной для современных украинцев.
"Думаю, каждый украинец должен знать и гордиться такой фигурой, как Курбас, ведь он является символом мужества и преданности культуре, даже в самые темные времена", - подчеркнул он.
Напомним, что Лесь Курбас (Александр-Зенон Степанович Курбас) - это выдающийся украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург и публицист, расстрелянный в 1937 году в Сандармохе во времена советских репрессий.
Он основал театр "Березіль", ставший символом украинского авангардного искусства и реформатором украинской сцены. Под его руководством были поставлены спектакли, ставшие настоящими шедеврами украинского и мирового театрального искусства: "Газ" Георга Кайзера, "Машиненгех" ("Гигант") и "Джимми Хиггинс" Эрнста Толлера, "Народний Малахій" и "Мина Мазайло" Николая Кулиша и многие другие.
Творчество Курбаса было направлено на развитие национальной культуры и противостояние русификационной политике того времени.
В целом его эксперименты с формой, поиск синтеза искусств и глубокий психологизм актерской игры стали образцом для многих поколений украинских театральных деятелей.
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