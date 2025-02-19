Украинский актер назвал человека, которым должен гордиться каждый из нас

Комментируя свое участие в проекте "Будинок "СЛОВО", посвященном выдающимся деятелям украинской культуры, Рягин заявил, что для него именно Курбас является величайшей исторической фигурой Украины.

"Это настоящий гений, который внес огромный вклад в развитие украинского театра. Во времена тотального давления со стороны власти, несмотря на все препятствия, он создавал и поддерживал украинское искусство, за что, к сожалению, и был расстрелян", - сказал он.

Максим подчеркнул, что именно несгибаемое мужество и преданность украинской культуре, которые демонстрировал Курбас в эпоху советского тоталитарного режима, делают его фигуру особенно важной для современных украинцев.

"Думаю, каждый украинец должен знать и гордиться такой фигурой, как Курбас, ведь он является символом мужества и преданности культуре, даже в самые темные времена", - подчеркнул он.

Напомним, что Лесь Курбас (Александр-Зенон Степанович Курбас) - это выдающийся украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург и публицист, расстрелянный в 1937 году в Сандармохе во времена советских репрессий.

Он основал театр "Березіль", ставший символом украинского авангардного искусства и реформатором украинской сцены. Под его руководством были поставлены спектакли, ставшие настоящими шедеврами украинского и мирового театрального искусства: "Газ" Георга Кайзера, "Машиненгех" ("Гигант") и "Джимми Хиггинс" Эрнста Толлера, "Народний Малахій" и "Мина Мазайло" Николая Кулиша и многие другие.

Творчество Курбаса было направлено на развитие национальной культуры и противостояние русификационной политике того времени.

В целом его эксперименты с формой, поиск синтеза искусств и глубокий психологизм актерской игры стали образцом для многих поколений украинских театральных деятелей.