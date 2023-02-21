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Украинским военным делают бесплатные операции: куда обращаться

Украинским военным делают бесплатные операции (фото: "Добробут")
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные со сложными переломами могут рассчитывать на бесплатную операцию в Киеве.

Об этом рассказали в пресс-службе лечебно диагностического центра "Добробут".

Кто и как может получить помощь

До 20 июня в лечебно диагностическом центре по адресу ул. Семьи Идзиковских, 3 (район Севастопольской площади), действует программа безвозмездных операций с применением имплантов для металлоостеосинтеза для военнослужащих, получивших травмы во время боевых действий.

Металлоостеосинтез есть современным стандартом лечения сложных повреждений костей при переломах конечностей, костей таза, ключиц. В набор для МОС входят титановые пластины, стержни и спицы - хирурги закрепляют их на костных обломках и таким образом восстанавливают единство костей.

Применение этой технологии позволяет пациенту максимально восстанавливать функциональность после сложных осколочных повреждений и переломов, способствует заживлению и стимулирует сращивание костей.

Схему фиксации с помощью имплантов МОС специалисты подбирают для каждого пациента индивидуально.

Врачи уже провели около 200 таких операций. Теперь ежемесячно они будут делать четыре безвозмездных операции с применением имплантов для металлоостеосинтеза военнослужащим, которые мобилизованы в ряды ВСУ и получили ранения в результате боевых действий.

Чтобы получить помощь по этой программе, следует обратиться в контакт-центр по номерам (097) 495 2 888, (050) 4952888, (044) 495 2 888. Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия

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