Украинцы смогут получить финпомощь от ЮНИСЕФ: условия

ЮНИСЕФ выделяет 102 миллиона долларов в помощь украинским семьям. Ее получат более 600 тысяч человек.

Он поблагодарил ЮНИСЕФ за выделение денежной помощи для более 120 тысяч семей. Получить ее смогут те, кто воспитывает четырех или более детей, или ухаживает за детьми с инвалидностью.

"Хочу и отдельно поблагодарить ЮНИСЕФ за более чем 100 миллионов долларов поддержки для украинских семей. Более 120 тысяч семей, в том числе воспитывающие четырех и более детей, детей с инвалидностью, могут получить денежную помощь. Всего программа коснется более 600 тысяч украинцев "

Также на сайте ЮНИСЕФ отметили, что поддержали инициативу "Укрзализныци" по раздаче подарков развлекательно-образовательного характера детям, пострадавшим от войны на востоке и юге Украины, в частности, в Харькове и Херсоне. В рамках этой инициативы ЮНИСЕФ предоставил около 70 тысяч школьных портфелей и канцелярских наборов.

Фонд советует семьям проверять состояние рассмотрения их заявок на денежную помощь в системе "еДопомога" или же звонить на бесплатную горячую линию "Совместно" по номеру 0 800 600 017 ежедневно с 8:00 до 18:00.