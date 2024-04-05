Украинским педагогам предлагают "горячие" вакансии в 17 странах мира: кого ищут и для чего

Украинский центр оценивания качества образования приглашает к сотрудничеству неравнодушных педагогов, которые смогут помочь с проведением за рубежом национального мультипредметного теста (НМТ) и вступительных экзаменов в магистратуру (ЕВЭ и ЕПВИ).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, кому именно предлагают работу, в каких странах и городах, а также что обещают.

Кого именно ищут в УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования решили обратиться к "уважаемым неравнодушным украинцам".

"Если вы в июне-июле будете находиться в одной из стран, где запланировано проведение национального мультипредметного теста и вступительных испытаний в магистратуру, просим вас поддержать украинскую молодежь и помочь нам в проведении тестирования", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения реализации украинской молодежью, находящейся за рубежом, своего права на поступление в отечественные вузы, за пределами Украины в 2024 году будут проведены:

Национальный мультипредметный тест (НМТ) - вступительное испытание на бакалавриат

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) - вступительное испытание в магистратуру

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - еще одно вступительное испытание в магистратуру

В каких странах и городах нужна помощь

Согласно информации УЦОКО, в целом временные экзаменационные центры (ВЭЦ) за рубежом будут созданы в 57 городах 32 стран.

Отмечается, что в некоторых городах за границей с привлечением педагогов помогают местные партнеры.

В то же время до сих пор необходима помощь неравнодушных педагогов во время проведения тестирований в 30 городах 17 стран.

В каких странах и городах нужна помощь педагогов из Украины (инфографика: testportal.gov.ua)

Что обещают и как зарегистрироваться

От украинских педагогов потребуют:

своевременного и тщательного выполнения работы

непреодолимого оптимизма

В то же время им обещают:

обучение

оплату труда (если человек является гражданином Украины и имеет педагогическое образование)

Тем, кто заинтересован в подобной работе, предлагают заполнить специальную форму и обещают рассмотреть информацию и выйти на связь с кандидатами.

"Поддержим поступающих, сохраним будущее страны вместе", - подытожили в УЦОКО.