Українським освітянам пропонують "гарячі" вакансії у 17 країнах світу: кого шукають і навіщо

Український центр оцінювання якості освіти запрошує до співпраці небайдужих педагогів, які зможуть допомогти з проведенням за кордоном національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступних випробувань до магістратури (ЄВІ та ЄФВВ).

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, кому саме пропонують роботу, в яких країнах і містах, а також що обіцяють.

Кого саме шукають в УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти вирішили звернутись до "шановних небайдужих українців".

"Якщо ви в червні-липні перебуватимете в одній із країн, де заплановане проведення національного мультипредметного тесту та вступних випробувань до магістратури, просимо вас підтримати українську молодь і допомогти нам у проведенні тестування", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що для забезпечення реалізації українською молоддю, яка перебуває за кордоном, свого права на вступ до вітчизняних вишів, поза межами України у 2024 році будуть проведені:

Національний мультипредметний тест (НМТ) - вступне випробування на бакалаврат

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - вступне випробування до магістратури

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - ще одне вступне випробування до магістратури

В яких країнах і містах потрібна допомога

Згідно з інформацією УЦОЯО, в цілому тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном буде створено у 57 містах 32 країн.

Зазначається, що у деяких містах за кордоном із залученням педагогічних працівників допомагають місцеві партнери.

Водночас досі потрібна допомога небайдужих освітян під час проведення тестувань у 30 містах 17 країн.

В яких країнах і містах потрібна допомога освітян з України (інфографіка: testportal.gov.ua)

Що обіцяють і як зареєструватись

Від українських освітян вимагатимуть:

вчасного й ретельного виконання роботи

непереборного оптимізму

Водночас їм обіцяють:

навчання

оплату праці (якщо особа є громадянином України та має педагогічну освіту)

Тим, хто зацікавлений у подібній роботі, пропонують заповнити спеціальну форму та обіцяють розглянути надану інформацію й сконтактувати з кандидатами.

"Підтримаймо вступників, збережімо майбутнє країни разом", - підсумували в УЦОЯО.