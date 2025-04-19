Украинские звезды, которые засветились в мировом кино: некоторые имена вас удивят

Александр Рудинский - "Агентство" и "Камень, ножницы, бумага"

Украинский актер театра и кино, который родом из Николаева, в свои 28 лет может похвастаться не только прекрасной карьерой на Родине, но и за ее пределами. За последние годы он успел засветиться в шпионском триллере "Агенство", где сыграл роль украинского солдата Саши Бутенко. А также - исполнил главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага", который получил награду BAFTA. Лента основана на реальных событиях, а ее сюжет разворачивается в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.



Мишель Андраде - "Корона"

Украинская певица боливийского происхождения попала в проект Netflix. Она воплотила роль горничной Бьянки во 2 эпизоде 6 сезона сериала. Действие разворачивается на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. Героиня Мишель получает звонок от шейха. Мужчина пытается узнать, ночевали ли его сын Доди и принцесса Диана вместе в каюте. Съемки проходили на острове Майорка в Испании в 2022 году.

Алина Гросу - в сериале про Менендесов

Артистка добавила к своей биографии интересный факт, появившись в одном из эпизодов сериала от Netflix. Действие разворачивается в зале суда. Гросу можно увидеть на экране в течение 5 секунд. Она играет одну из зрительниц, которая наблюдает за судебным процессом над братьями Менендес.



Верка Сердючка - "Шпионка"

Легендарная артистка, которую воплощает Андрей Данилко, тоже добралась до Голливуда! В 2015 году она появилась в американском комедийном боевике "Шпионка". В эпизодической роли звезда исполнила свою культовую песню "Dancing Lasha Tumbai" с "Евровидения 2007", пока главные герои в хаосе пытались разобраться со своими делами. Верка тогда даже посетила премьеру в Нью-Йорке, где позировала с актерами фильма Мелиссой Маккарти, Джейсоном Стейтемом и Джудом Лоу.



Иванна Сахно - "Асока" и не только

Путь актрисы начинался в украинских проектах, а сегодня она - часть голливудского мира. Иванна прославилась на Родине участием в сериале "Леся + Рома" и художественном фильме "Иван Сила", который вышел в 2013 году. В США она покорила зрителей ролями в лентах "Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Шпион, который меня бросил", "Пик страха" и "Асока" (2023), где сыграла Шин Гати - персонажа нового поколения из вселенной "Мандалорца". Также она примет участие в научно-фантастическом фильме ужасов "M3GAN 2.0".

Джамала на Netflix

Джамалу пригласили сыграть себя в фильме "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga". В звездной комедии 2020 года от Netflix артистка познакомилась с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс, которые сыграли главные роли. Интересно, что режиссер ленты Дэвид Добкин лично написал певице, отметив, что она - "душа Евровидения".