Украинские военнопленные могут отправлять письма родным, но по правилам: что нужно знать

Украинские военные, которые находятся в плену в России, смогут переписываться с помощью писем со своими родными. Существуют определенные правила, которых должны придерживаться военнопленные и их родные.

Какие есть правила для таких писем и что нужно сделать, чтобы отправить письмо, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщают в Минреинтеграции, были достигнуты определенные договоренности во время переговоров Координационного штаба по вопросам поведения с военнопленными, Национального информационного бюро и Международного комитета Красного Креста.

Переписка с военнопленными гарантирована статьей 71 Женевской конвенции о поведении с военнопленными. Согласно конвенции, военнопленным разрешено как отправлять, так и получать письма и почтовые открытки.

Доставкой писем в обе стороны будет заниматься Национальное бюро при посредничестве Международного Красного Креста.

Какие правила нужно соблюдать

Письма должны быть политически нейтральными, не должно быть оценок военным действиям или политической ситуации, а также нельзя передавать информацию, которая может навредить украинским военным. В иных случаях письмо может не попасть к получателю, так как государство-получатель имеет право проводить цензуру письма.

В письмах можно рассказывать о семейных новостях, поддерживать военнопленного, а также можно вкладывать детские рисунки.

Не стоит в письмах сообщать о вашем месте проживания, номера телефонов, электронные адреса и другую информацию, которую можно использовать для идентификации личности. Адрес проживания стоит указать только на внешнем конверте.

Нужно правильно подписать и упаковать письмо - это ускорит и упростит передачу его адресату.

Как правильно подписывать письмо

Вам нужны два конверта - внутренний (меньшего размера Е-65, 110 на 220 мм) и внешний (большего размера, С-62, 162 на 229 мм).

Внутренний конверт нужно подписывать исключительно на русском языке, указав в поле для отправителя свое имя и фамилию, степень родственности (мать, отец, жена, муж, сестра, брат и т.д).

Адрес проживания не указывать! В поле для получателя указать его фамилию, имя и отчество, а также число, месяц и год рождения.

Внутренний конверт нужно положить во внешний. Внешний нужно подписать, указав свою фамилию, имя и отправить по адресу:

1. Укрпочта: ДП "Украинский национальный центр развития мира", бульвар Чоколовский, 13, г. Киев, 03186 (бесплатно, отметив на конверте "Служба военнопленных" - желательно выделить другим цветом)

2. Новая почта: отделение №321, г. Киев, Богорадо Елена Васильевна, тел. 055-513-49-99 (за счет получателя, то есть - бесплатно).