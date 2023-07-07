Украинские военные могут уезжать в отпуск заграницу: при каких условиях

Военнослужащие в Украине имеют право на отпуск заграницей. Решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке.
При каких условиях боец может рассчитывать на отпуск за территорией Украины - читайте в материале Styler.
Первым делом военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части.
В рапорте должны быть указаны:
Вместе с рапортом военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие цель поездки (например, свидетельство о браке и рождении детей). То есть, законным основанием на выезд - встреча с семьей, которая временно выехала из Украины.
На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении выезда военнослужащего. В случае одобрения такого отпуска командиром должен быть оформлен приказ, предоставляющий право на выезд. Кроме этого, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.
В случае отказа на выезд - оспорить решение почти невозможно, ведь рычагов влияния в этой ситуации не так много.
Для того чтобы пограничники выпустили военнослужащего из Украины, необходимо собрать следующие документы:
Напомним, что адвокат рассказал, могут ли военкомы без разрешения входить в жилье призывника.
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