Украинские военные могут уезжать в отпуск заграницу: при каких условиях

Как уйти в отпуск военному

Первым делом военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части.

В рапорте должны быть указаны:

дата выезда и возвращение

город и адрес пребывания

тип транспорта и пункт пропуска, которым будет осуществляться выезд из Украины

Вместе с рапортом военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие цель поездки (например, свидетельство о браке и рождении детей). То есть, законным основанием на выезд - встреча с семьей, которая временно выехала из Украины.

На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении выезда военнослужащего. В случае одобрения такого отпуска командиром должен быть оформлен приказ, предоставляющий право на выезд. Кроме этого, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.

В случае отказа на выезд - оспорить решение почти невозможно, ведь рычагов влияния в этой ситуации не так много.

Список необходимых документов

Для того чтобы пограничники выпустили военнослужащего из Украины, необходимо собрать следующие документы: