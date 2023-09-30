Украинские военные могут поехать за границу на лечение: куда подавать документы

Пока идет полномасштабная война России против Украины, наши Вооруженные Силы будут получать ранения и травмы. Поэтому Министерство обороны разработало алгоритм медицинской эвакуации для лечения за границу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Постановление Кабмина рассказывает, что нужно военному для того, чтобы выехать на лечение за границу.

Как военному уехать за границу на лечение

По упрощенной процедуре, теперь не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Медицинское учреждение, где военный находится на лечении или реабилитации, должно инициировать и определить необходимость направления лечения за границу.

Документы также должно готовить медицинское учреждение. В пакет необходимых бумаг входят:

согласие военного или его законного представителя на лечение за границей

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом

вывод о необходимости направления военного на лечение за границу

Шаблоны вышеперечисленных документов приводим ниже:

Загрузить эти шаблоны можно по ссылке.

После этого вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, где военный проходит службу.

Госорган направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Министерство подает запрос в страны ЕС о готовности безвозмездно предоставить военному необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил ВСУ или соответствующий государственный орган о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей.