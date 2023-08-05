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Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: для кого доступна такая помощь

Кто может получить выплаты по 700 000 гривен (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые из украинских военных могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такая помощь одноразовая и рассчитана на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.

Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько на своем сайте.

Кто и сколько может получить

Выплаты могут меняться в зависимости от различных факторов и быть равными следующим суммам:

  • военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы - 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен)
  • военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы - 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен)
  • защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность - 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования
  • срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве - 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен)

Заметим, что такая помощь одноразовая.

От чего зависит размер выплат

В связи с инвалидностью военнослужащих размер финансовой помощи может рассчитываться в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения. При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.

Как обжаловать решение ВВК

Если вдруг военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, вы можете его обжаловать:

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

  • через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
  • военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
  • постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
  • обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения

  • врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
  • при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе
  • в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы можете обжаловать решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.

 

Ранее мы рассказывали, что украинские военные могут получать дополнительные выплаты за заслуги перед государством.

Читайте также, может ли абитуриент поступить в ВУЗ без военного билета.

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