Украинские военные могут получить выплаты в размере 700 тысяч гривен: для кого доступна такая помощь

Некоторые из украинских военных могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такая помощь одноразовая и рассчитана на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.

Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько на своем сайте .

Кто и сколько может получить

Выплаты могут меняться в зависимости от различных факторов и быть равными следующим суммам:

военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы - 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен)

(776 700 гривен) военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы - 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен)

(233 010 гривен) защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность - 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования

(181 230 гривен), но для этого нужно пройти МСЭК или доказать факт травмирования срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве - 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен)

Заметим, что такая помощь одноразовая.

От чего зависит размер выплат

В связи с инвалидностью военнослужащих размер финансовой помощи может рассчитываться в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения. При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.

Как обжаловать решение ВВК

Если вдруг военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, вы можете его обжаловать:

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией

военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов

постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве

обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения

врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания

при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы можете обжаловать решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.