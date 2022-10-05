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Украинские студенты смогут учиться в Германии бесплатно: как это сделать

Как получить стипендию на обучение в Германии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Немецкая служба академических обменов DAAD предлагает украинским студентам стипендии на обучение в Германии. Таким образом служба хочет поддержать молодежь.

Об этом сообщают на сайте Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Кто может получить стипендию от DAAD

В конкурсе на получение стипендии могут участвовать только магистры или аспиранты избранных специальностей.

"DAAD хочет помочь студентам и выпускникам из Украины, чтобы позволить им пребывать в Германии. Поэтому подача заявлений на стипендиальные программы DAAD для пребывания в Германии и далее доступна на регулярной основе. Обычно это стипендии на магистерские или аспирантские программы в Германии. К сожалению, стипендии на бакалаврские программы, дипломные и программы с государственным экзаменом не предлагаются", – пишут в службе обмена.

Как принять участие в конкурсе

Украинские студенты также могут подавать заявление на второй год обучения при поступлении на первый курс двухлетней магистерской программы в немецком вузе. Но это не действует для обучения в области экономики.

Для магистров пребывания в Германии в целях обучения может превышать 15 месяцев на момент подачи заявления.

Что касается языковых сертификатов, то студент должен обратиться к лектору DAAD, отвечающему за его регион, и пройти индивидуальное собеседование по установлению языкового уровня.

Обратите внимание, что для поступления в немецкий университет вам нужно будет позаботиться об официальном языковом сертификате в зависимости от требований выбранного университета.

Преимуществом для украинцев является то, что они освобождены от необходимости представления рекомендательных писем, если такой возможности нет.

Раньше мы рассказывали, как студенты могут вернуть плату за обучение.

Читайте также, как студенты-переселенцы смогут перевестись в бюджет.

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