Украинские спецслужбы в 1994 году сорвали попытку РФ захватить Крым: Маломуж раскрыл детали

Операция 1994 года

Он уточнил, что в 90-е годы прошлого века сценарий Москвы по аннексии украинского полуострова пробовали реализовать первый и последний президент АРК Юрий Мешков, а также агентура РФ, готовя в 1994 году псевдо-референдумы и планируя захват военными возможностями.

При этом украинская разведка раскрыла замыслы РФ, разоблачила иностранную агентуру и предотвратила попытку захвата Крыма, отметил Маломуж,

"Мы четко знали замыслы по захвату Крыма в 1994 году, когда уже готовились "референдумы" во главе с Мешковым, когда проникала агентура, когда уже планировался захват военными возможностями. С учетом данных о Российской Федерации, были осуществлены тогда колоссальные мероприятия, и эта российская акция провалилась, буквально на пике", - говорит генерал.

Он объяснил, что за несколько дней благодаря проведению совместных действий СБУ и разведывательного подразделения Украины была "разоблачена агентура, арестованы все руководители, включая Мешкова, и главу Верховного Совета Крыма, (представителей) организаций "Русский блок", "Русское единство", "Русское казачество"".

"Это та агентура, которая, было подтверждено, что она прибыла для организации захвата Крыма", - рассказал Маломуж.

Другие попытки РФ захватить Крым

Кроме того, после этих событий РФ предпринимала и другие попытки, в том числе и так называемую провокацию на Тузле в 2003 году - конфликт вокруг украинского острова Тузла посреди Керченского пролива в Азовском море.

"Планировалась еще одна операция, которую разведка предотвратила. Это глобальная операция предполагала столкнуть русскоговорящее население с крымскими татарами - условно говоря "операция "Чечня" на территории Крыма", - говорит он.

По словам Маломужа, РФ хотела спровоцировать на южном побережье Крыма массовые побоища, и "предполагалось, что будет война". Так, начались убийства, поджоги объектов с обеих сторон, и "двигались 60 тысяч захватить Симферополь... Могла быть война, и разведка ее остановила".

"Мы говорим (обеим сторонам): "Вас втянули в провокацию, вас используют для войны"", - объяснил офицер и добавил, что Кремль рассчитывал на фоне эскалации завести войска, "миротворческий контингент" якобы для защиты русскоговорящего населения, организовать горячую точку и затем захватить Крым.

Также Маломуж рассказал и других планах Москвы относительно агрессии против Украины с оккупацией Крыма в 2008 году - во время российско-грузинской войны.

"Они хотели спровоцировать крупное столкновение между Черноморским флотом Украины и России, насти удары, и началась бы война между Украиной и Россией уже в тот период. Но разведывательные органы раскрыли эту информацию... нам удалось предотвратить войну и не допустить агрессии против нашего государства", - говорит генерал.