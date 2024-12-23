Мировые хиты Рождества. Подборка праздничной музыки, которую знает каждый

Музыка позволяет нам создать праздничное настроение и нужную атмосферу. Она мгновенно может улучшить состояние и позволит немного расслабиться.

Mariah Carey - "All I Want for Christmas Is You"

Эта рождественская песня узнается с первых нот, и она уже стала классикой с момента выпуска в 1994 году. Поклонникам со всего мира нравится веселый ритм и сказочная атмосфера, которую передает композиция.

Wham - "Last Christmas"

Следующая лирическая песня посвящена теме любви на Рождество. Трек вышел в свет в 1984 году, и он уже десятилетиями остается одним из самых популярных в зимние праздничные дни.

Bing Crosby - "White Christmas"

А эта мелодия впервые увидела свет в 1942, и она символизирует мечты о снежном Рождестве. Песню называют одной из самых продаваемых песен за все времена и каждый год традиционно слушают, чтобы за считанные минуты создать себе уютное настроение.

"Щедрик" Леонтовича

Это всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое было написано в 1916 году. В 1921 году композиция прозвучала в Карнеги-холле в Нью-Йорке, и позже она стала основой для англоязычной версии "Carol of the Bells". "Щедрик" олицетворяет украинскую музыкальную культуру во всем мире.

Frank Sinatra - "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

А это - классика, которая переносит в атмосферу уютного зимнего вечера. Легкая и романтичная композиция позволяет почувствовать приближение чудес и праздничного настроения.

Dean Martin - "Jingle Bells"

Версия "Jingle Bells" в исполнении Дина Мартина - уникальное комбо джазового звука и праздничного настроения. И такая смесь нравится слушателям, ведь она получила популярность и имеет немалое количество прослушиваний.

John Lennon & Yoko Ono - "Happy Xmas"

А следующая песня имеет глубокий смысл и сочетает в себе рождественский дух с призывом к миру. Она увидела свет в 1971 году.

Brenda Lee - "Rockin' Around the Christmas Tree"

А здесь - веселый и энергичный хит, который был выпущен в 1958 году. Он идеально подходит для рождественских вечеринок, а также для моментов, когда хочется побыть в покое и поднять себе настроение легкими звучаниями.