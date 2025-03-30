Украинские фамилии, которые указывают на связь ваших предков с природой: какие из них существуют до сих пор?

Украинские фамилии часто отражают занятия, образ жизни и даже природное окружение наших предков. Многие родовые имена имеют тесную связь с природой, особенно с лесным хозяйством, охотой и рыболовством.

Лес и его охранники

По словам Редько, значительная часть фамилий происходит от названий профессий, связанных с уходом за лесами и их охраной. В прошлом лес имел большое хозяйственное значение, а потому существовала целая система лесной службы. Это нашло отражение в таких фамилиях, как:

Лісний

Гайовий

Лісник

Лісовий

Лісничий

Лісняк

Лісовський

Лісняченко

Некоторые из них образовались от общих названий, в частности от слов "лісник" и "ліс".

Охотничьи фамилии

Охота играла важную роль в жизни украинцев, однако современных фамилий, прямо указывающих на этот вид деятельности, осталось немного. Исследователь выделяет такие родовые имена, связанные с охотой:

Стрілець (а також похідні Стрільців, Стрільчук, Стрільченко, Стріленко, Стрілецький)

Пташник

Охотник

Лисобій

Бобровник

Щебивовк

Сцібівовк

Убийвовк

Интересно, что по мнению исследователя, некоторые из этих фамилий, в частности "Щебивовк" и "Сцібівовк", имеют польские корни. Они образовались от сочетания слова "вовк" с польскими словами, означающими преследовать, гнать или уничтожать. Другие могли возникнуть как шуточные прозвища охотников на волков.

Фамилии рыбаков

Рыболовство также было неотъемлемой частью жизни наших предков, и это нашло отражение в фамилиях, которые сохранились по сей день. Среди самых распространенных:

Рибалка

Рибак

Рибалко

Рибачук

Рибачок

Рибалченко

Рибка

Рибаченко

Рибарчук

Рибарук

Такие фамилии четко указывают на занятие предков или их причастность к рыбацкой общине. Большинство из них сохранилось до сих пор.

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