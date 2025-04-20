Украинские фамилии, которые на грани исчезновения: есть ли ваша среди них?

В Украине ежегодно исчезают фамилии, которые передавались из поколения в поколение. Некоторые из них уже остались только на бумаге или в базах данных. Если у вас редкое родовое имя - стоит знать, насколько оно уникально и не стоит ли оно на грани полного исчезновения.
Какие фамилии под угрозой исчезновения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Сучасні українські прізвища" украинского языковеда Юлиана Редько.
Родовые имена - это не просто часть паспорта, а живой след прошлого, который тянется от предков к потомкам.
В украинской традиции фамилия часто рассказывала о человеке больше, чем любой документ: кем были его предки, где жили, чем занимались, какими чертами характера славились в общине.
Однако немало таких фамилий сейчас находятся на грани исчезновения. Некоторые из них уже исчезли из реестров, другие - имеют лишь несколько носителей по всей стране.
По данным проекта "Редкие фамилии Украины" и реестров ЗАГС, в Украине уже есть более 1200 уникальных фамилий, которые носит только один человек.
Это означает: если этот человек не передаст имя дальше - фамилия исчезнет из национального лексикона. Полностью.
Суффиксы "-ат" и "-ят" указывали на такое построение, и когда-то они были распространены. Теперь же такие фамилии - как редкие жемчужины.
Среди них - уже не зафиксированы на 2013 год:
Только трех носителей имеет фамилия Конят, четыре - Миков'ят, а Процев'ят - 38, и то сосредоточены во Львовской и Киевской областях. Еще более редкие фамилии - Стар'ят, Щурат.
Не менее уникальными считаются и другие украинские фамилии:
Червоноокий - всего 16 носителей
Чортирийський - всего 2 человека, благородного рода с польскими корнями
Заваликут - также только два носителя, проживающих в Киеве
Кривоглавий - только шесть человек в Украине имеют эту фамилию
(по реестрам)
Чабанюкевич
Писарчук-Гнатко
Сидорикевич
Завійчук
Терещенко-Бартко
Головійчук
Шпаґовий
Цимбаленко
Федущенко
Мудрик
Многие из них происходят из конкретных регионов, и их уникальность также указывает на локальную историю.
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