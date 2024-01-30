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Украинские полярники показали зеленое лето в Антарктике: захватывающие фото природы

Полярники показали зеленое лето в Антарктике (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

С Антарктикой обычно ассоциируются только снег, лед, мороз и сосульки. Но сейчас там лето и все приобрело зеленый цвет. В частности, можно увидеть уникальную антарктическую растительность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Какая температура

Сейчас в Антарктике температура воздуха колеблется в пределах 0℃. В частности, нынешним летом самая высокая температура достигла +5℃ (3 января), а самая низкая опустилась до -1,2℃ (12 января).

Конечно, при таких условиях снега тают, а Антарктика приобретает зеленый цвет, ведь из-под белого покрова возникает уникальная антарктическая растительность.

Разновидности уникальных растений

Среди местной флоры - два вида сосудистых растений. Это антарктический щучник и жемчужина. Щучник является "родственником" овса, а жемчужина принадлежит к семейству гвоздичных.

Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников.

Украинские полярники исследуют, как влияет изменение климата на антарктическую растительность. Для этого они ведут учет кустов и их распространение.

Также разрастаться антарктическим растениям, кроме изменения климата, помогают пингвины. Ведь именно они щедро "удобряют" скалы и узкие участки грунта, делая их пригодными для дальнейшего озеленения.

Специалисты отметили, что для картографирования растительности ученые используют даже дроны.

Полярники показали зеленое лето в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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