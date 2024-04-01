Украинские полярники показали морскую фауну со дна Южного океана: захватывающие фото

На научном судне "Ноосфера", что сейчас находится в Антарктике, стартовало новое международное исследование. Ученые отобрали образцы морской фауны со дна Южного океана.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
Для проведения работ использовали специальный придонный трал. Исследование проходило в проливе Пенола (район станции "Академик Вернадский") на трех разных глубинах.
На каждой из них были найдены разные морские организмы:
В настоящее время образцы хранятся на судне в специальных морозильных камерах. После доставки в лаборатории ученые будут делать выделение и сиквенс (прочтение) генетического кода отобранных организмов и будут изучать, сколько металла есть в их минеральных скелетах.
Одним из самых современных методов исследования морских экосистем является анализ ДНК из окружающей среды. Этим методом можно в одной пробе воды определить десятки и сотни видов живых организмов с помощью специфических молекулярных маркеров.
Это позволяет экономить время и средства, а также наносить значительно меньше вреда окружающей среде по сравнению с традиционными методами исследований, предусматривающими обязательный лов живых существ.
Однако, чтобы этот метод работал, сначала нужно собрать банк данных маркерных последовательностей ДНК, который в дальнейших исследованиях будет играть такую же роль, как у криминалистов база отпечатков пальцев.
Изменение климата приводит к повышению температуры морской воды и ее окислению (снижение показателя pH). В более кислой и теплой воде изменяется физиология животных, в частности, они начинают гораздо интенсивнее впитывать металлы из воды и откладывать их в костях, раковинах, панцирях и т.д.
Загрязненный металлами скелет слабеет. Также окисление воды оказывает негативное влияние на раковины животных, образованные из углекислого кальция, ведь он растворяется в кислой среде.
Благодаря этим исследованиям ученые смогут оценить чувствительность водных беспозвоночных к изменению химического состава Южного океана и выявить группы, которым угрожают в первую очередь последствия климатических изменений в Антарктике.
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