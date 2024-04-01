Украинские полярники показали морскую фауну со дна Южного океана: захватывающие фото

Что отобрали ученые

Для проведения работ использовали специальный придонный трал. Исследование проходило в проливе Пенола (район станции "Академик Вернадский") на трех разных глубинах.

На каждой из них были найдены разные морские организмы:

на глубине 250 м преобладали губки, крупные морские звезды и голотурии (их еще называют морские огурцы из-за сходства формы)

на глубине 200 м чаще всего попадались средние по размеру виды морских звезд, улитки, большие многощетиночные черви и офиуры (также называют змеехвостки из-за своеобразного способа передвижения: когда они ползут дном, их лучи извиваются, как змеи)

на глубине 120 м были собраны различные виды иглокожих и колонии малоподвижных видов мхов.

В настоящее время образцы хранятся на судне в специальных морозильных камерах. После доставки в лаборатории ученые будут делать выделение и сиквенс (прочтение) генетического кода отобранных организмов и будут изучать, сколько металла есть в их минеральных скелетах.

Почему это важно

Одним из самых современных методов исследования морских экосистем является анализ ДНК из окружающей среды. Этим методом можно в одной пробе воды определить десятки и сотни видов живых организмов с помощью специфических молекулярных маркеров.

Это позволяет экономить время и средства, а также наносить значительно меньше вреда окружающей среде по сравнению с традиционными методами исследований, предусматривающими обязательный лов живых существ.

Однако, чтобы этот метод работал, сначала нужно собрать банк данных маркерных последовательностей ДНК, который в дальнейших исследованиях будет играть такую же роль, как у криминалистов база отпечатков пальцев.

Изменение климата приводит к повышению температуры морской воды и ее окислению (снижение показателя pH). В более кислой и теплой воде изменяется физиология животных, в частности, они начинают гораздо интенсивнее впитывать металлы из воды и откладывать их в костях, раковинах, панцирях и т.д.

Загрязненный металлами скелет слабеет. Также окисление воды оказывает негативное влияние на раковины животных, образованные из углекислого кальция, ведь он растворяется в кислой среде.

Благодаря этим исследованиям ученые смогут оценить чувствительность водных беспозвоночных к изменению химического состава Южного океана и выявить группы, которым угрожают в первую очередь последствия климатических изменений в Антарктике.

Украинские полярники отобрали образцы морской фауны со дна Южного океана (фото: facebook.com/AntarcticCenter)