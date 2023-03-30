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Украинские подростки видят свое будущее в Украине: результаты исследования

Украинские подростки хотят жить и учиться в Украине (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Война сильно отразилась на жизни и психологическом здоровье украинских подростков. И трудности детей сильно закалили. Многие из них тревожатся за свое будущее, внимательно следят за тем, что происходит на фронте и в целом в стране. Но при этом, 86% опрошенных твердо говорят, что видят свое будущее только в Украине.

Такие данные получили во время всеукраинского социологического исследования благотворительного фонда "Клуб добродіїв".

Как проводили исследование

Было выделено 4 фокус-группы с подростками с 13 до 19 лет. География - Киев, Львов, Одесса, Днепр, а также другие города Украины.

Было опрошено 48% мальчиков и 52% девочек, которые учатся в школах, колледжах, ПТУ, Университетах, лицеях, гимназиях, академиях и других учебных заведениях. Более половины подростков живут сейчас в небольших городах Украины, и 48% - в крупных городах.

Что больше всего подростков беспокоит

Самые большие изменения - страх за жизнь, здоровье и близких - 38%.

Также дети указали, что они волнуются из-за неопределенности будущего, переезд в другие города и страны, отсутствие света, интернета и связи.

Среди основных тревог:

  • Война
  • Отключения света
  • Взрывы, сирены, воздушные тревоги
  • Родные, друзья сейчас в ВСУ
  • Ограничения из-за комендантского часа и воздушных тревог

Почти 23% подростков волнует обучение - они хотят ходить в школу, общаться с одноклассниками и друзьями вживую, видеть своих преподавателей. Также они беспокоятся из-за поступления, подготовки к мультитесту, проблем в обучении, отсутствии мотивации, экзаменов и сессий.

33% подростков сообщили, что их переживания сфокусированы на неопределенности, они хотят поехать за границу на период обучения, а потом вернуться в Украину.

Что помогает отвлекаться от тревог и плохих новостей

  • 43% - музыка
  • 40% - общение
  • 38% - социальные сети
  • 35% - прогулки
  • 32% - занятия спортом
  • 23% - компьютерные игры
  • 17% - обучение
  • 14% - чтение
  • 13% - домашние животные
  • 12% - хендмейд (рисование, лепка, вышивка)
  • 9% - лежать и ничего не делать

Почти 93% детей общаются со своими друзьями, родителями, одноклассниками. Но для 37% стало намного тяжелее находить друзей во время войны.

Поддержка со стороны взрослых

91% детей считают, что поддержка со стороны родителей и родственников достаточная, 72% отмечают поддержку со стороны преподавателей и тренеров, 90% - со стороны друзей, 76% - со стороны одноклассников и сверстников.

Какую поддержку подростки хотят получать от взрослых

  • 21% - советы, подсказки о том, как поступить
  • 19% - объятия, тактильность, подержать кого-то за руку, ощутить присутствие
  • 19% - похвала и одобрение ("ты молодец")
  • 15% - совместные дела (игры, приготовление пищи, время вместе)
  • 15% - предложение плана действий
  • 11% - материалы для хобби, билеты на концерты, в кино и так далее

Самореализация и хобби

У 85% подростков есть хобби и многие стараются сохранить свои увлечения даже во время войны. Это спорт, музыка, веб-дизайн, творчество, танцы, фотография, боди-арт, съемка и монтаж видео.

90% детей считают, что прикладывают максимум усилий для своей самореализации. Они стараются хорошо учиться, смотрят или слушают лекции, изучают иностранные языки самостоятельно, ходят к репетиторам, посещают курсы и дополнительные занятия.

При этом у подростков есть множество помех:

  • Отсутствие света - 28%
  • Лень - 23%
  • Плохой интернет или его отсутствие, нет доступа к ресурсам - 12%
  • Отсутствие мотивации, не силы воли - 11%
  • Неумение планировать свое время - 11%

Среди таких причин война и воздушные тревоги отметили всего 7% подростков.

Обучение

88% детей считают, что обучение - это очень важно. 76% - что им нравятся предметы, которые они изучают. 62% - чувствуют, что не получают достаточного количества знаний из-за войны.

При этом большинство подростков признаются, что хотели бы овладеть новыми навыками - 91%.

Будущее

87% подростков признаются, что с войной стало тяжело планировать что-то на длинный период, 67% - точно знают, кем хотят стать в будущем, а 47% детей отмечает, что война изменила их виденье будущего.

29% перестали планировать, решили определяться после окончания войны. 25% не понимают, что будет нужно в будущем и какие профессии будут востребованы. 23% нашли то, чем хотят заниматься и поняли, кем хотят стать. 15% изменили специальность, на которую хотят поступать. 6% решили выбрать военную специальность.

Вера в Украину

95% детей верят в победу Украины в войне и 86% подростков видят свое будущее именно в Украине.

70% хотят учиться и жить в Украине.

6% хотят поехать за границу до конца войны, а потом вернуться.

8% - готовы остаться в другой стране навсегда.

10% - хотят получить образование за границей, а потом вернуться в Украину.

22% подростков хотят развивать экономику Украины, 14% - инфраструктуры, 12% - заниматься волонтерство, 4% - развивать образование.

Кстати, ранее мы писали о том, как украинцы относятся к беженцам и тем, кто остался в оккупации.

А еще рассказывали о том, как изменились доходы украинцев за год войны.

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