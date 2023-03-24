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Как изменились доходы украинцев за год войны: данные опроса

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Украина, Пятница 24 марта 2023 12:56
Как изменились доходы украинцев за год войны: данные опроса Фото: доходы большинства украинцев упали во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время войны доходы большинства украинцев сократились. Отмечают, что доходы их семьи после 24 февраля 2022 значительно уменьшились, 21% опрошенных, а 32% сказали, что доходы несколько уменьшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Еще 36% ответили, что доходы не изменились, 5% - что они несколько выросли, и 1% - что значительно выросли.

Как изменились доходы украинцев за год войны: данные опроса

По сравнению с серединой 2021 года возросла доля граждан, которые отвечают, что сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 14% в марте-феврале 2023 года), говорящих, что им хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (с 38% до 42%), и уменьшилась с 44% до 34% доля ответивших "в целом на жизнь хватает, но приобретения вещей длительного употребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения".

При этом статистически значимо не изменилась совокупная доля ответивших "живем обеспечено, но сделать некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.п.)" и "мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим" (соответственно 7,5% и 7%).

Как изменились доходы украинцев за год войны: данные опроса

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (55%) оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

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