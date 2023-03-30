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Как украинцы относятся к беженцам и оставшимся в оккупации: данные опроса

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Украина, Четверг 30 марта 2023 09:55
Как украинцы относятся к беженцам и оставшимся в оккупации: данные опроса Фото: украинцы хорошо относятся к беженцам, но не к россиянам, которые являются гражданами Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы без предубеждений относятся к беженцам и оставшимся на оккупированной территории. Это не касается граждан Украины, россиян по национальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Отношение к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) вполне положительно. Готовы допустить их в свое ближайшее окружение 53%, еще 42% соглашаются, что они должны жить в Украине (итого 95%). Ксенофобное отношение к ним имеет только 5% респондентов.

Как украинцы относятся к беженцам и оставшимся в оккупации: данные опроса

Ситуация с беженцами за границу, русскоязычными гражданами и с оставшимися на оккупированной территории тоже не вызывает беспокойства, ксенофобное отношение к ним имеют не более 14% населения Украины.

Беспокойство социологов вызывает отношение к гражданам Украины, русским по национальности, ксенофобное отношение к ним имеют 36% населения.

"Это отношение явно нерационально и несправедливо, потому что данные социологических исследований показывают, что в целом взгляды граждан Украины - этнических русских хоть и несколько отличаются от взглядов этнических украинцев, но не очень существенно, и эти граждане также защищают Украину от врагов", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 22 февраля - 6 марта 2023 среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, почти две трети (63%) жителей Украины считают, что исторически украинцы самые близкие с поляками, 12% - с русскими, 7% - с другим народом и 17% не определились.

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