Украинские обряды на Троицу: что такое клечание и почему его придерживаются до сих пор

Что такое Троица и почему ее празднуют

Праздник Троицы (Пятидесятница) приходится на 50-й день после Пасхи. Он символизирует схождение Святого Духа на апостолов и считается днем завершения весны и начала лета. В Украине этот праздник глубоко укоренен не только в церковной, но и в народной традиции.

В этом году Троицу украинцы будут праздновать в воскресенье, 8 июня.

Клечание - главный обряд Троицы

Слово "клечание" происходит от "клечать", то есть украшать. Все дома, церкви и даже колодцы в этот день украшают ветвями деревьев - чаще всего клена, липы, березы, а также разнотравьем: мятой, полынью, чабрецом.

Этот зеленый декор должен был защищать дом от злых духов, болезней и молнии. В народе верили, что травы, собранные на Троицу, обладают целебной силой. Их сушили и хранили до зимы для отваров, ванн или окуривания помещений.

Еще одна важная традиция Троицы

Девушки плели венки из цветов и пускали их на воду, гадая на любовь - традиция, которая перекликается с Купальской ночью, но на Троицу тоже была распространена в некоторых регионах.

Также считалось, что дождь на Троицу - добрый знак. Он символизировал плодородие и благословение для земли.

Обычай украшать дом на Троицу называется "клечание" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Старинные обряды на Троицу

В древности Троица имела ярко выраженные языческие корни. По селам проводили "вождение русалки" - обряд, который должен был умилостивить духов воды, которые в этот период "ходили" по земле.

В некоторых регионах исполняли обрядовые песни в честь предков, которые считались особенно близкими к живым именно в эти дни.

Также сохранился обычай обрядовых хороводов на границе сел. Девушки надевали вышиванки, вплетали цветы в волосы и танцевали в кругу, распевая песни о лете, плодородии и жизни.

Все это имело не только эстетическое значение, но и ритуальное: считалось, что подобные действия приносят мир, урожай и защиту общины.

А что запрещено на праздник?

Как и на многие праздники, на Троицу нельзя было работать. Особенно запрещалось копать землю, потому что "земля празднует" - такое было традиционное выражение. Любая работа на огороде или в поле считалась грехом.