Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья

Украинские палюшки или книдли - традиционное блюдо, подобное галушкам. Главное отличие этого дополнения к мясным блюдам заключается в основном ингредиенте - книдли готовятся из картофеля, поэтому прекрасно сочетаются с мясом.
О том, как готовить гуцульские галушки кныдли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, чтобы приготовить гуцульские галушки, понадобятся такие ингредиенты:
Для приготовления книдлей помойте картофель, 1 кг сразу отварите, не снимая кожуру. Остальной картофель необходимо почистить.
Свинину нарежьте на небольшие кубики, а лук почистите и измельчите. Обжарьте лук в масле до размягчения, а затем всыпьте паприку и перец по вкусу.
Через несколько минут добавьте к луку мясо, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте мясо, влейте 50 мл воды и накройте сковороду крышкой.
Тушите мясо до готовности, время от времени перемешивая. Тем временем замесите тесто на книдли. Для этого сырой картофель нужно натереть на крупной терке, и отжать лишнюю жидкость.
Вареный картофель можно перетереть или растолочь в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте муку и яйцо. Сформируйте из теста небольшие шарики - на одну палюшку нужна одна столовая ложка картофельной массы. Также палюшки можно слегка приплюснуть.
Как готовить палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Чтобы отварить картофельные клецки, налейте в большую кастрюлю достаточно воды, добавьте немного масла и доведите жидкость до кипения. Осторожно окуните в воду картофельные клецки. После того, как жидкость снова закипит, проварите кныдли 4-5 минут.
Как варить картофельные палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Готовые палюшки выложите на тарелку вместе с тушеным мясом и луком. Для дополнения блюда притрусите его свежим укропом.
Ранее мы рассказывали, как готовить коцюрбу с галушками.
Читайте также, как готовить грибную юшку по-закарпатски.