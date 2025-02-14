Украинские книдли с Гуцульщины: рецепт традиционного блюда Закарпатья

Что нужно для книдлей

Для того, чтобы приготовить гуцульские галушки, понадобятся такие ингредиенты:

картофель - 2 кг

мука - 400 г

яйцо - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

перец - по вкусу

свинина - 1 кг

лук - 1-2 шт.

сладкая паприка - 1 ч. л.

сушеный чеснок - 1 ч. л.

растительное масло - 4-5 ст. л.

вода - 50-100 мл

Как готовить гуцульские галушки из картофеля

Для приготовления книдлей помойте картофель, 1 кг сразу отварите, не снимая кожуру. Остальной картофель необходимо почистить.

Свинину нарежьте на небольшие кубики, а лук почистите и измельчите. Обжарьте лук в масле до размягчения, а затем всыпьте паприку и перец по вкусу.

Через несколько минут добавьте к луку мясо, а также соль и перец по вкусу. Перемешайте мясо, влейте 50 мл воды и накройте сковороду крышкой.

Тушите мясо до готовности, время от времени перемешивая. Тем временем замесите тесто на книдли. Для этого сырой картофель нужно натереть на крупной терке, и отжать лишнюю жидкость.

Вареный картофель можно перетереть или растолочь в пюре. Смешайте сырой и вареный картофель, добавьте муку и яйцо. Сформируйте из теста небольшие шарики - на одну палюшку нужна одна столовая ложка картофельной массы. Также палюшки можно слегка приплюснуть.



Как готовить палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы отварить картофельные клецки, налейте в большую кастрюлю достаточно воды, добавьте немного масла и доведите жидкость до кипения. Осторожно окуните в воду картофельные клецки. После того, как жидкость снова закипит, проварите кныдли 4-5 минут.



Как варить картофельные палюшки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Готовые палюшки выложите на тарелку вместе с тушеным мясом и луком. Для дополнения блюда притрусите его свежим укропом.