Какие бесплатные медицинские услуги может получить ребенок с рождения: список

В Украине право на разную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий – гарантировано каждому ребенку.

Какие медуслуги может получить ребенок с рождениия, рассказали в Национальной службе здоровья.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога.

Также мы писали о 5 принципах воспитания, которые "калечат" ребенка.