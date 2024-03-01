Украинская звезда сериалов "закрутила роман" с популярным певцом (видео)

Группа Фиолет представила новую работу

"Никогда не знаешь, что несет за собой завтра и какое из твоих "люблю" станет последним. Держишься мыслями за сегодня, руками и сердцем за самых близких. Вспоминаешь, мечтаешь, любишь уже и сегодня. Будто завтра нет, а тебе снова семнадцать. Только представьте себе...", - делится впечатлениями о песне лидер Фиолета.

По его словам, идея клипа с обратным порядком событий - от краха отношений до первых "медовых" недель - идеально вписалась в настроение трека.

Хищняк, в свою очередь, признается: давно увлекается творчеством Фиолета. Более того, это уже не первое их сотрудничество, ведь раньше Тоня снялась в клипе на песню "Дівчисько". И этот опыт ей очень понравился.

"Играть влюбленных было легко, поскольку с Сергеем у нас достаточно дружеские отношения, поэтому на съемочной площадке было комфортно. В целом работа получилась красивой и кинематографичной, я рада, что нам удается творить в такое сложное время!" - рассказала актриса.

Добавим, что режиссером клипа стал основатель литературного проекта "МУР" Александр Хоменко, за плечами у которого видеоработы для Kalush Orchestra, Nazva, Tember Blanche и других.

Текст песни "Уяви собі":

Уяви собі... як тишком-нишком у серці

Щось стискається, щось ошаліло несеться,

Щось несказане, до дому рідного рветься,

Уяви собі... уяви собі

Уяви собі

Вона читає вірші Стуса,

А я сполохати боюся

Її тремкі засмаглі плечі

На самоті

Вона читає вірші Стуса,

А я її

Уяви собі... так забуваються дихати,

Щось стискається, і часом нікого кликати,

Щось несказане... під серцем буде десь штрикати

Уяви собі... уяви собі

А уяви собі... коли не встиг попрощатися,

Вдвох набутися - як совість буде кусатися,

На сотню літ - з тобою б на обійматися

Уяви собі... Уяви собі...

Уяви собі... що ми могли не зустрітися,

В цьому хаосі, в різні боки розлетітися,

Уяви собі...

Уяви собі...

Реакція українців на пісню і відео

Гарне романтичне відео і трек підкорили серця меломанів. Ми зібрали кілька коментарів, які передають загальний настрій слухачів та глядачів.