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Украинская звезда сериалов "закрутила роман" с популярным певцом (видео)

Антонина Хижняк снялась в клипе "Уяви собі" группы Фиолет (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная украинская группа Фиолет показала видео на новую песню "Уяви собі", главными героями-"любовниками" которого стали фронтмен команды, певец и писатель Сергей "Колос" Мартынюк, а также звездная украинская актриса Антонина Хижняк.

РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на пресс-службу группы, рассказывает больше о клипе и песне.

Группа Фиолет представила новую работу

"Никогда не знаешь, что несет за собой завтра и какое из твоих "люблю" станет последним. Держишься мыслями за сегодня, руками и сердцем за самых близких. Вспоминаешь, мечтаешь, любишь уже и сегодня. Будто завтра нет, а тебе снова семнадцать. Только представьте себе...", - делится впечатлениями о песне лидер Фиолета. 

По его словам, идея клипа с обратным порядком событий - от краха отношений до первых "медовых" недель - идеально вписалась в настроение трека.

Хищняк, в свою очередь, признается: давно увлекается творчеством Фиолета. Более того, это уже не первое их сотрудничество, ведь раньше Тоня снялась в клипе на песню "Дівчисько". И этот опыт ей очень понравился.

"Играть влюбленных было легко, поскольку с Сергеем у нас достаточно дружеские отношения, поэтому на съемочной площадке было комфортно. В целом работа получилась красивой и кинематографичной, я рада, что нам удается творить в такое сложное время!" - рассказала актриса.

Добавим, что режиссером клипа стал основатель литературного проекта "МУР" Александр Хоменко, за плечами у которого видеоработы для Kalush Orchestra, Nazva, Tember Blanche и других.

 

Текст песни "Уяви собі":

Уяви собі... як тишком-нишком у серці

Щось стискається, щось ошаліло несеться,

Щось несказане, до дому рідного рветься, 

Уяви собі... уяви собі 

Уяви собі 

Вона читає вірші Стуса,

А я сполохати боюся

Її тремкі засмаглі плечі

На самоті 

Вона читає вірші Стуса,

А я її 

Уяви собі... так забуваються дихати,

Щось стискається, і часом нікого кликати, 

Щось несказане... під серцем буде десь штрикати

Уяви собі... уяви собі 

А уяви собі... коли не встиг попрощатися,

Вдвох набутися - як совість буде кусатися,

На сотню літ - з тобою б на обійматися

Уяви собі... Уяви собі... 

Уяви собі... що ми могли не зустрітися,

В цьому хаосі, в різні боки розлетітися,

Уяви собі... 

Уяви собі...

Реакція українців на пісню і відео

Гарне романтичне відео і трек підкорили серця меломанів. Ми зібрали кілька коментарів, які передають загальний настрій слухачів та глядачів.

  • Викликає весняний настрій, посмішку, аромат кохання в повітрі
  • Як я люблю ваші пісні! Від них дуже тепло стає на душі, як у ковдрочку закутатись. Дякую, творіть ще!
  • Пісня в саме серденько
  • Тоня дуже гарна! Очі, усмішка… Вона вкрала моє серце!
  • Така щемлива та чуттєва історія. Дуже-дуже гарно!
  • Файно і світло. Дякую за те що творите, за тепло яке несете своїми текстами
  • Яка чудова робота вийшла, кліп і пісня - неймовірні, до мурах

Раньше мы рассказывали, что Потап решился выпустить откровенную песню о самом родном человеке.

Также мы писали, что Анна Саливанчук развелась с мужем-нардепом после 8 лет брака.

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