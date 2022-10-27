Украинская Жанна д'Арк ждет ребенка: "у меня под сердцем бандерятко"

31-летняя снайперша Евгения Эмеральд признается, что скрывала несколько месяцев свою беременность даже от мужа, так как дала слово, что будет на войне до тех пор, пока не будет выгнан враг с нашей страны.

"У меня под сердцем бандерятко. Когда началось полномасштабное вторжение, я дала слово украинскому народу, что буду на этой войне, пока мы не выгоним врага. Я не сдержала слово. Простите меня, друзья. Я так долго не решалась сказать. Беременный снайпер - прям сюр какой-то", - рассказала военная.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Она добавила, что так уж получилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему Евгения в конце сентября покинула боевой фронт и перешла в тыловой фронт.

"Много кто говорит, что этот ребенок спас мне жизнь. Первые два месяца я не признавалась ни мужу, ни командирам и находилась на войне, защищая землю, пока не замучил токсикоз", - признается украинская Жанна д'Арк.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До войны Евгения Эмеральд была предпринимателем и ювелиром. С детства она была увлечена военным делом и хотела отправиться на фронт еще в 2014 году. Но ей отказали, так как у Евгении на тот момент была маленькая дочка, которой не было еще и двух лет.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Но в 2022 году она сразу отправилась защищать Украину и вступила сначала в тероборону, а потом в полк специального назначения "Сафари". Сейчас она - офицер и снайпер.

14 октября Эмеральд вышла замуж прямо на фронте - за военного, с которым познакомилась на передовой, Евгения Стипанюка.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya