Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления
С начала полномасштабного вторжения население Харькова и Николаева уменьшилось почти вдвое. В связи с этим возникает вызов - необходимо определить, какими хотят видеть эти города люди, которые будут жить у них после войны.
Об этом рассказала украинская урбанистка Евгения Дулько во время лекции на YouTube-канале "Stem Fem".
Почему непосредственно украинцы должны участвовать в восстановлении
По словам Евгении, украинцы должны выбирать, какими хотят видеть свои города после победы, ведь именно им там жить. Международные партнеры оказывают помощь, но необходимо помнить, что в большинстве своем у них нет опыта работы в Украине.
Для того чтобы отстроить украинские города, нужно понимать украинский контекст. Поэтому важно привлекать местных архитекторов в проекты по восстановлению городов.
Разрушеные здания в Изюме в Харьковской области (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Евгения утверждает, что чем выше уровень экспертизы у участника процесса, тем ниже вероятность того, что его мнение примут во внимание. Это касается необходимости привлечения местных архитекторов, лучше осведомленных в контексте своего города.
Например, в 2022 году харьковское архитектурное сообщество объединилось и сейчас активно участвует в процессах восстановления. Такая вовлеченность экспертов отличает процессы в Харькове и Николаеве. Кроме того, жителей последнего больше информируют о ходе восстановления.
Какие профессии понадобятся для восстановления Украины
Восстановление городов будет происходить на разных уровнях, поэтому Украине понадобятся специалисты разных планок.
Среди архитектурных профессий, на которые будет спрос, такие:
- продуктовый дизайнер
- дизайнер интерьера
- городской планировщик
- архитектор
- ландшафтный архитектор
- региональный планировщик
- пространственный планировщик
Каждый представитель специальности будет привлечен на своем участке работы (область, город, жилье и т.п.) и сотрудничать с соответствующими учреждениями (правительство, горсовет, владельцы домов и т.п.).
Разрушение в Николаеве и окрестных селах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Отличия в восстановлении Харькова и Николаева
В первую очередь разница заключается в разрушениях. По предварительным оценкам, в Николаеве разрушены около 900 многоэтажек, в Харькове - 4500. Такая разница наблюдается во всех единицах социальной инфраструктуры.
Есть и отличия в акцентах текущего восстановления: они зависят от характера разрушений в городах. К примеру, в Николаеве большее внимание уделяют восстановлению критической инфраструктуры, в частности водоснабжающей, а в Харькове - восстановлению жилья.
Эксперт также отметила, что, несмотря на региональные особенности, восстановление в обоих городах имеет основные общие черты. Важно то, что там параллельно происходит и планирование глобального восстановления, и текущие ремонтные работы, поскольку они необходимы для жизни городов сегодня.
Также в обоих городах проводили опрос среди жителей, чтобы они могли поделиться с городским советом собственными идеями по восстановлению.
Ранее мы рассказывали, как изменятся города Украины после победы, по мнению разных экспертов.
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