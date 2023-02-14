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Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 14:51
Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления Как будут отстраивать Украину (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С начала полномасштабного вторжения население Харькова и Николаева уменьшилось почти вдвое. В связи с этим возникает вызов - необходимо определить, какими хотят видеть эти города люди, которые будут жить у них после войны.

Об этом рассказала украинская урбанистка Евгения Дулько во время лекции на YouTube-канале "Stem Fem".

Почему непосредственно украинцы должны участвовать в восстановлении

По словам Евгении, украинцы должны выбирать, какими хотят видеть свои города после победы, ведь именно им там жить. Международные партнеры оказывают помощь, но необходимо помнить, что в большинстве своем у них нет опыта работы в Украине.

Для того чтобы отстроить украинские города, нужно понимать украинский контекст. Поэтому важно привлекать местных архитекторов в проекты по восстановлению городов.

Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановленияУкраинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления

Разрушеные здания в Изюме в Харьковской области (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгения утверждает, что чем выше уровень экспертизы у участника процесса, тем ниже вероятность того, что его мнение примут во внимание. Это касается необходимости привлечения местных архитекторов, лучше осведомленных в контексте своего города.

Например, в 2022 году харьковское архитектурное сообщество объединилось и сейчас активно участвует в процессах восстановления. Такая вовлеченность экспертов отличает процессы в Харькове и Николаеве. Кроме того, жителей последнего больше информируют о ходе восстановления.

Какие профессии понадобятся для восстановления Украины

Восстановление городов будет происходить на разных уровнях, поэтому Украине понадобятся специалисты разных планок.

Среди архитектурных профессий, на которые будет спрос, такие:

  • продуктовый дизайнер
  • дизайнер интерьера
  • городской планировщик
  • архитектор
  • ландшафтный архитектор
  • региональный планировщик
  • пространственный планировщик

Каждый представитель специальности будет привлечен на своем участке работы (область, город, жилье и т.п.) и сотрудничать с соответствующими учреждениями (правительство, горсовет, владельцы домов и т.п.).

Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановленияУкраинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановленияУкраинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления

Разрушение в Николаеве и окрестных селах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Отличия в восстановлении Харькова и Николаева

В первую очередь разница заключается в разрушениях. По предварительным оценкам, в Николаеве разрушены около 900 многоэтажек, в Харькове - 4500. Такая разница наблюдается во всех единицах социальной инфраструктуры.

Есть и отличия в акцентах текущего восстановления: они зависят от характера разрушений в городах. К примеру, в Николаеве большее внимание уделяют восстановлению критической инфраструктуры, в частности водоснабжающей, а в Харькове - восстановлению жилья.

Эксперт также отметила, что, несмотря на региональные особенности, восстановление в обоих городах имеет основные общие черты. Важно то, что там параллельно происходит и планирование глобального восстановления, и текущие ремонтные работы, поскольку они необходимы для жизни городов сегодня.

Также в обоих городах проводили опрос среди жителей, чтобы они могли поделиться с городским советом собственными идеями по восстановлению.

Ранее мы рассказывали, как изменятся города Украины после победы, по мнению разных экспертов.

Смотрите также видео, как возродились после оккупации Буча и Ирпень.

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Николаев харков