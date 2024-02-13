Украинская телезвезда снялась топлесс и ответила, для чего набирает вес (фото)

44-летняя бывшая телеведущая и модель Валерия Крук, также известная как Кульбаба, порадовала поклонников фотографией топлесс и ответила, для чего набирает вес.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
По словам модели, она любит себя стройной, однако ей захотелось стать более "аппетитной".
"Сейчас я на наборе, и мне пипец как сложно это дается! Не физически, нет! Морально! Потому что я себя люблю стройной! Это мой вкус! Но решила построить свое тело другим путем: ну с очень аппетитными ягодицами, спиной, плечами и прокачанными руками!", - поделилась звезда.
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
"Поэтому терплю свою трансформацию и ищу красоту в каждом шаге. Даже сейчас, когда я 60 кг", - отметила блогерша.
Также Валерия посоветовала женщинам, которые хотят иметь "прокачанное рельефное тело", сначала набрать килограммы.
"Но не просто наесться, еще и тренироваться надо хорошо с весом. И только потом начать "сливаться" и худеть! Что мы получим в результате: прокачанное рельефное тело с желаемыми формами, но стройное там, где надо!", - написала Крук.
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
"Для тех девушек, кто не желает иметь выдающиеся формы, как у Джей Ло, можно обойтись без набора веса! Тренироваться, худеть, подсушиваться и главное, тоже иметь красивый рельеф", - подытожила теледива.
Напомним, Валерия Крук была неоднократно признана самой сексуальной телеведущей Украины.
Еще будучи студенткой, она пользовалась огромной популярностью: неоднократно побеждала на конкурсах красоты и участвовала в фотосессиях для известных глянцев.
Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)
Однако впоследствии Валерия получила химические ожоги, которые затронули более 30% ее тела.
У звезды было несколько неудачных попыток пересадки кожи, что привело к появлению множества шрамов вследствие постоянных хирургических вмешательств.
Чтобы прикрыть эти шрамы, знаменитость решила сделать татуировку на всю руку. Этот рисунок стал ее особенностью, благодаря которой женщина стала известной ведущей.
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