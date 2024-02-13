Українська телезірка знялася топлес і відповіла, для чого набирає вагу (фото)

Валерія Крук сказала, для чого набирає вагу

За словами моделі, вона любить себе стрункою, однак їй захотілося стати більш "апетитною".

"Зараз я на наборі, і мені пипець як складно це дається! Не фізично, ні! Морально! Тому що я себе люблю стрункою! Це мій смак! Але вирішила побудувати своє тіло іншим шляхом: ну з дуже апетитними сідницями, спиною, плечима та прокачаними руками!", - поділилася зірка.

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Тож терплю свою трансформацію і шукаю красу в кожному кроці. Навіть зараз, коли я 60 кг", - зазначила блогерка.

Також Валерія порадила жінкам, які хочуть мати "прокачане рельєфне тіло", спочатку набрати кілограми.

"Але не просто наїсти, ще і тренуватися треба добряче з вагою. І тільки потім почати "зливатися" та худнути! Що ми отримаємо в результаті: прокачане рельєфне тіло з бажаними формами, але струнке там, де треба!", - написала Крук.

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Для тих дівчат, хто не бажає мати видатні форми, як у Джей Ло, можна обійтися без набору ваги! Тренуватися, худнути, підсушуватись і головне, теж мати красивий рельєф", - підсумувала теледіва.

Нагадаємо, Валерія Крук була неодноразово визнана найсексуальнішою телеведучої України.

Ще будучи студенткою, вона користувалася величезною популярністю: неодноразово перемагала на конкурсах краси та брала участь у фотосесіях для відомих глянців.

Валерія Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Однак згодом Валерія отримала хімічні опіки, які торкнулися понад 30% її тіла.

У зірки було кілька невдалих спроб пересадки шкіри, що призвело до появи безлічі шрамів внаслідок постійних хірургічних втручань.

Щоб прикрити ці шрами, знаменитість вирішила зробити татуювання на всю руку. Цей малюнок став її особливістю, завдяки якій жінка стала відомою ведучою.