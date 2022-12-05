Украинская школьница создала работа-аватара для саперов: как он выглядит

В Луцке 15-летняя школьница Алина Сычук создала экспериментального робота-аватара. Изобретение поможет спасать жизнь саперов, которые сейчас разминируют украинские территории.

Как девушка создала работа

Изобретение девушка разработала вместе с отцом - преподавателем Луцкого технического университета Виктором Сичуком, который также преподает в Малой академии наук.

По словам Алины, робот изготовлен из простых материалов.

"Мы двигаем рукой, а отдаленный будущий робот выполняет все действия, которые мы совершаем рукой. То есть этот робот будет подъезжать к какой-то мине или случайно даже может на мину попадать и взрываться", - рассказала школьница.

Виктор Сичук говорит, что прежде чем приступить к разработке, совещались с военными и саперами. Поэтому решили разработать робота-аватара для разминирования одного вида мин, которые нельзя перенести, потому что они детонируют.

"Когда сапер подходит к этой мине, то она может сработать за метр-два. Этот робот берет взрывчатку, к взрывчатке подключены два дротика. Он ту взрывчатку возле мины вплотную ставит", - отметил Виталий Сичук.

15-летняя школьница создала робота-аватара (suspilne.media)

Что говорят саперы

Пиротехник из Волыни Виталий Гаврилюк рассказал, что робот-аватар будет помогать им в будущей работе.

"В нашей практике попадаются взрывоопасные предметы, к которым самому саперу без соответствующего средства защиты опасно подходить. Поэтому этот робот был бы очень актуален в плане того, чтобы доставить взрывчатку и уничтожить этот предмет на месте", - говорит сапер.

Ориентировочная стоимость модели робота - 15 тысяч гривен.