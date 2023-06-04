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Украинская окрошка на сметане: будут просить еще и еще!

Как приготовить окрошку (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Окрошка - давнее украинское блюдо, которое, как и борщ, у каждого кулинара имеет свой рецепт и вкус. Чем только не заправляют этот традиционный летний холодный суп - и квасом и сывороткой и йогуртом. Мы же предлагаем сделать заправку на сметане.

Рецептом поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки.

Составляющие:

  • Картофель - 400 г
  • Колбаса вареная - 300
  • Сметана - 400 г
  • Огурец - 2 шт.
  • Яйцо - 4 шт.
  • Зелень по вкусу
  • Соль - 2 ч. л.
  • Перец молотый по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите почищенный и порезанный кубиком картофель. Нарежьте лук и укроп.

Когда картофель отварится, добавьте сметану в воду и перемешайте.

Добавьте вареную колбасу (или другое мясо - нарезанную кубиком говядину, куриную грудку, индейку). Доведите до кипения.

Добавьте зелень, нарезанный огурец и яйца.

Поперчите и посолите по вкусу. Доведите до кипения и выключите.

Такая окрошка вкусная, как горячей, так и холодной.

Узнайте также, как приготовить омлет, как во французском ресторане.

Кроме того, мы писали, какой продукт не стоит добавлять в борщ.

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