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"Украинская команда" показала, как уничтожают вражескую технику отечественные дроны-камикадзе: видео

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Четверг 12 января 2023 22:05
"Украинская команда" показала, как уничтожают вражескую технику отечественные дроны-камикадзе: видео "Украинская команда" показала, как уничтожают вражескую технику отечественные дроны-камикадзе (скрин из YouTube)
Автор: Артем Горовенко

Дроны-камикадзе, на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику.

Об этом сообщается на странице волонтерского штаба "Украинская команда" в Facebook.

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно курят". технику россиян", - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.

"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", - говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, помогающие украинским бойцам уничтожать технику кафиров.

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